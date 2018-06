Maestralnim open-air koncertom na Tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu glazbeni čarobnjak Dino Merlin ponovo je briljirao i potvrdio status jedne od najvećih zvijezda regiona. Nekoliko sati pred koncert rijeke fanova su se slijevale prema Tvrđavi, koja ne pamti kada je bila ispunjenija otkako se tu održavaju muzički događaji.

Foto: 24sata.info

Zauzvrat, publika koja je pristigla iz svih krajeva Hrvatske, ali i regije i Evrope, neki putujući i po nekoliko tisuća kilometara kako bi uživali u višesatnom spektaklu pod zvjezdanim nebom, doživjela je glazbeno-scenski spektakl i čaroliju kakvu samo priređuje neponovljivi Merlin.



Ovaj slavni umjetnik je publiku poveo na gotovo trosatno glazbeno putovanje uz legendarne pjesme iz svojeg dugogodišnjeg, bogatog glazbenog opusa vodeći ih od nostalgije, do euforije, hitovima poput Hotel Nacional, Umri prije smrti, Sve je laž, Nedostaješ, Rane, da bi u zadnjem setu koncert dostigao usijanje uz pjesme Kad si rekla da me voliš, Kad zamirišu Jorgovani, Bosnom behar probeharao, Školjka i Deset mlađa.



Dino Merlin je u više navrata tokom koncerta isticao da je posebno inspirisan publikom, njihovom energijom i pozitivnim vibracijama, a oni su ga zauzvrat gromoglasnim ovacijama više puta pozivali na bis. Publici se obratio ne skrivajući emocije i oduševljenje sjajnom atmosferom koja je jučer vladala u Tvrđavi Brod: «Ovaj grad ima posebno mjesto u mom životu; obično biva prva stanica na putu iz Sarajeva ili posljednja stanica pred povratak i kroz njega sam do sada prošao bezbroj puta, ali već dugo, stvarno dugo nisam bio ovdje. Večeras mi je srce ispunjeno do kraja i neopisivo sam sretan što sam večeras baš tu s vama u ovoj divnoj noći pod zvjezdanim nebom. Hvala vam na inspiraciji i pozitivnim vibracijama».



Neprikosnoveni show s produkcijom na svjetskoj razini koju je publika u Slavonskom Brodu sinoć imala priliku doživjeti u jedinstvenom ambijentu Tvrđave Brod završen je magičnim vatrometom koji je na najljepši način uzvratio na vatromet emocija sjajne publike i bio višnja na torti događaju koji će generacije pamtiti.



Nakon ovog glazbenog trijumfa u Slavonskom Brodu, Dino Merlin nastavlja sa svojom turnejom Hotel Nacional u sklopu koje će već 30.6. nastupiti na Hipodromu u Kragujevcu. Sve informacije o turneji Hotel Nacional mogu se pronaći na www.dinomerlin.com/turneja.



(24sata.info)