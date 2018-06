Anid Ćušić, dvadesetogodišnjak iz Mostara, odnio je pobjedu u 12. sezoni “Zvezda Granda”, jednog od najpopularnijih muzičkih takmičenja u regiji, koje se održava u Beogradu.

Anid Ćušić / 24sata.info

Veliko uzbuđenje



Superfinale je održano 14. juna na OBN televiziji i trajalo je dokasno navečer. Kad su u pitanju glasovi žirija, pobjedu je odnijela Teodora Toković iz Beograda, dok su gledaoci iz pet država, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, glasali za svoje favorite. Mostarac je uvjerljivo osvojio najviše glasova, čak 34.985.



Kad se spoje glasovi žirija i publike, Anid je sveukupni pobjedik šoua. Od “Grand produkcije”, između ostalog, kao nagradu je dobio pjesmu i spot, ali i priliku da 30. juna na stadionu Koševo u Sarajevu nastupi na velikom koncertu Marije Šerifović, koja je bila i član žirija “Zvezda Granda”.



- Još sam pod utiscima. Veliko je uzbuđenje bilo. Vjerujte da se nikad nisam onako izgubljeno osjećao. Krenula je i suza radosnica, ali sam je uspio, kako kažu, muški zadržati u sebi, a kad sam došao kući, isplakao sam se – iskren je Ćušić.



Istaknuo je da sada planira posvetiti vrijeme karijeri te da će se fokusirati na to, jer želi da na najbolji način iskoristi priliku koja mu je pružena.



- Odradit ćemo neke svirke koje već imam dogovorene, a onda krećemo u saradnju s “Grand produkcijom”. Sve je ovo do sada bilo fino, idealno i, eto, na kraju sam pobijedio, ali tek sada počinje borba – kazao je Mostarac.



Zahvalnost porodici



Dodao je da mu je čast i zadovoljstvo što je svoju državu predstavio, kako se na kraju ispostavilo, u najboljem svjetlu.



- Još jedan pobjednik iz BiH. Ali, da kažem, do sada su svi bili iz Bosne, ali evo, sada je na redu i Hercegovina. Moja porodica je sve vrijeme bila uz mene i svakako da najveća zahvalnost pripada njima – zaključio je Ćušić.



Pjevači iz BiH osvojili i druge šoue



Ćušić nije jedini koji je svoju državu predstavio u najboljem svjetlu. Još jedan Mostarac Romeo Nikolić (62) pobijedio je u trećoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja “Nikad nije kasno”, koje je održano u prošli ponedjeljak. U istom šouu briljirao je još jedan takmičar iz BiH Nevres Hadžić (51) zvani Goga iz Srebrenika, koji se popeo na pobjedničko postolje, i to kao najbolji prema mišljenju publike, koja je glasala SMS-ovima.



(Avaz)