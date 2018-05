Finalisti iz prve polufinalne večeri Eurosonga 2018. su Austrija, Estonija, Kipar, Litva, Izrael, Češka, Bugarska, Albanija, Finska i Irska,

Foto: 24sata.info

Hrvatska predstavnica Franka Batelić je nastupila 12, a za devet zemalja Eurosong je večeras završio. Eurosong su prvi put vodile četiri voditeljice, Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Alberto.







Večer je otvorila predstavnica Azerbajdžana Aisel s pjesmom "X My Heart". Ova 28-godišnja profesorica glazbe dolazi iz glazbene obitelji, a doživjela je tragediju kad joj je poginuo muž.



Predstavnik Islanda, 19-godišnji Ari Ólafsson otpjevao je laganicu "Our Choice" dok se kamera vrtjela oko njega.



Predstavnik Albanije Eugent Bushpepa odlučio se za rokerski izričaj. Otpjevao je baladu "Mall". Ponosan je na svoje tetovaže, a i večeras ih je pokazivao nakon nastupa.



Predstavnica Belgije Sennek predstavila se s pjesmom "A Matter Of Time", a za nastup je izabrala prozirnu haljinu i hlače.



Češku predstavlja Mikolas Josef s pjesmom "Lie To Me".



Boje Litve branila je Ieva Zasimauskaitė s pjesmom "When We're Old", još jednom laganicom večeras.



Sljedeća je nastupila Izraelka Netta, koju su mjesecima prije Eurosonga proglasili favoritkinjom. Iako su se mnogi čudili kokodakanju u njenoj pjesmi "TOY", drugima se neobična pjesma jako svidjela te su je proglasili pravom eurovizijskom.



Bjelorusiju je predstavljao rođeni Ukrajinac Alekseev, koji je otpjevao pjesmu "Forever". Da se fura na Dimu Bilana bilo je očito po ruži koju je zadnji na pozornici imao upravo spomenuti glazbenik.



Estonka Elina Nechayeva pjevala je "La Forzu", a puno se pričalo o njenoj raskošnoj haljini na kojoj su se razmjenjivale projekcije. Haljina je koštala 65.000 eura, a puno se pričalo o tome ima li Estonija uopće toliko novca za jednu haljinu.



Bugarsku je predstavljala petorka EQUINOX s pjesmom "Bones".



Makedoniju je predstavljao duo Eye Cue s pjesmom "Lost And Found". Tokom nastupa pjevačica se skinula, a iako je njen outfit tipični primjerak kiča, bio je osvježenje u moru crnih i bijelih oprava.



Hrvatska predstavnica Franka Batelić predstavila se sa snažnom i modernom pjesmom "Crazy" na 63. Eurosongu. Publika je s oduševljenjem dočekala njenu pjesmu koja je rađena u legendarnom londonskom studiju Abbey Road, ali je hrvatska ostala bez plasmana u finale.



Austriju predstavlja Cesár Sampson s pjesmom "Nobody But You", koju su napisali autori pjesme koja je na lanjskom Eurosongu bila druga.



Predstavnica Grčke Yianna Terzi otpjevala je "Oniro Mou", a odlučila se za dugu bijelu lepršavu haljinu. Pokušala se proslaviti na njujorškoj underground sceni, no na koncu se vratila u Grčku.



Finsku je predstavila Saara Aalto s pjesmom "Monsters", a jedini su koji su večeras smislili cijelu koreografiju s kolutom i plesačima oko nje.



Armenac Sevak Khanagyan otpjevao je "Qami".



Švicarski predstavnici ZiBBZ otpjevali su pjesmu "Stones", a na pozornici su priredili pravu pravcatu bakljadu.



Irac Ryan O'Shaughnessy svoju zemlju predstavio je pjesmom "Together".





