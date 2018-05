Vesna Pisarović muzičku karijeru započela je pjevajući pop pjesme i imala je mnoštvo zaraznih hitova koje je znala svaka tinejdžerica u Hrvatskoj.

Pjevačica je na Eurosongu 2002. godine Hrvatsku predstavljala pjesmom Everything I Want (Sasvim sigurna), a hitovi su se nizali jedan za drugim. Onda je odjednom nestala s muzičke scene i pročulo se da je otišla u Nizozemsku na školovanje za jazz pjevačicu.





U In Magazinu je otkrila da je za sve kriv jedan čovjek. Naime, nakon koncerta Pitera Brocmana (Peter Brötzmann) odlučila je zaboraviti muziku koju je do tada izvodila i pokušati se približiti jazzu.



- On je bio toliko intenzivan, svirao je samo s bubnjarom, toliko je bio snažan u svom izrazu da sam doslovno tu noć imala neku vrstu prosvjetljenja, i potpune katarze i preobrazbe, pa sam odlučila studirati jazz da se barem probam približiti tome - otkrila je Pisarović, koja je Brocmana kasnije i upoznala te mu ispričala svoju priču.



- Zagrlio me i učinilo mi se da vidim suzu u njegovom oku - rekla je Vesna.





