Diva hrvatske glazbene scene Josipa Lisac održat će u petak, 4. svibnja, koncert u Domu Mladih u Sarajevu, s početkom u 20:30 sati.

arhiv / 24sata.info

Prepoznatljiva je po hitovima poput "Magla", "Hir, hir, hir", "Gdje Dunav ljubi nebo", "Boginja", "Danas sam luda“ i brojnim drugim, a pozornost publike plijeni gdje god se pojavi, priopćila je PRimera.



''Znate kako je to kod mene, uvijek je drugačije i nikad nije isto. Drago mi je ponovo doći u Sarajevo, bit će glazbe, igre, improvizacije... A kao i ranije, i ovaj put slavimo pjesmu'', izjavila je uoči sarajevskog koncerta Josipa Lisac.



Josipa Lisac je proteklih godinu dana koncertima obilježila 50 godina vrlo uspješne karijere.



"U tih 50 godina meni je apsolutno najljepša glazbena suradnja i život s Karlom Metikošem (1940-1991). On je napravio za mene najljepše pjesme koje žive i danas. Napravio je antologijski album 'Dnevnik jedne ljubavi' (1973.) i autor je dviju rok opera 'Gubec Beg' (1975.) i 'Grička vještica' (1979.). Napravio je sve moguće hitove kao 'Magla', 'Danas sam luda'... To su najljepši trenutci, na to sam ponosna", kazala je glazbenica.



