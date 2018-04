Švedska pop grupa ABBA se okupila i snimila dvije nove pjesme, prve u posljednjih 35 godina.

Foto: 24sata.info

"Odluka da se upustimo u uzbudljivi projekt ABBA avatar turneje je imala neočekivanu posljedicu. Nas četvero smo osjetili da bi nakon 35 godina bilo zabavno ponovo udružiti snage i ući u studio. Učinili smo to, bilo je kao da je vrijeme stalo, kao da smo bili na kraćem odmoru. Ovo je ekstremno radosno iskustvo", saopćeno je na zvaničnom Instagram profilu popularne grupe.



Grupa navodi da je snimila dvije pjesme, jednu pod nazivom "I Still Have Fair In You" i drugu bez naziva.



Oni su se razišli u 1982. nakon što su dominirali disco scenom duže od decenije, s hitovima kao što su "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" i "Super Trouper".



Grupa, koja je prodala više od 400 miliona albuma, nije nastupala zajedno od 1986. godine.



Sada, međutim, kompjuterizirani avatari benda trebaju izvesti pjesmu "I Still Have Fair In You" u specijalnoj televizijskoj emisiji koju će emitirati BBC u decembru, saopćila je grupa.



"Ušli smo u godine, ali je pjesma nova. I osjećamo se sjajno", dodaje ABBA u saopćenju, prenosi AFP.





(FENA)