Luka Lazukić rekao je da vjerovatno postoji opravdan razlog zbog kojeg je Aca Lukas morao da ide u zatvor kada je navodno udario suprugu Sonju Vuksanović, a da su njega pustili jer svoju ženu Natašu Bekvalac nije tukao.

Aca Lukas / 24sata.info

Lukas je odlučio da mu odgovori.



-Protiv gospodina apsolutno nemam ništa, niti sudim da je nešto uradio ili nije. Ne znam zašto se osjetio prozvanim, ovo ne treba da shvati lično! Ali ovome što je sada rekao ne mogu da nađem smisao, iako se svojski trudim, rekao je Lukas i u jednom dahu nastavio:



-Gospodin je htio da kaže da je neko na saslušanju u policiji procijenio na osnovu njegovog iskaza da on NIJE tukao svoju ženu? A na mom saslušanju su u policiji procijenili da sam ja tukao svoju ženu?! Bogami njega je neko slagao, ili je on nešto sanjao! Svi znamo šta je posao policije. Da prikupi relevantne podatke i da sve to proslijedi tužilaštvu i sudu koji su zaduženi da procijene ko je kriv a ko nije, kaže Lukas, piše expresstabloid.ba.



-Ali moram priznati da odavno nisam veću glupost pročitao! Po njegovim riječima, u policiji je odbačena prijava protiv njega, jer kako reče, ljudi su ga pustili jer su shvatili da on svoju ženu nije tukao. Možda i nije! Samo bih ga molimo da nam pojasni, kako su ga tačno pustili u policiji, jesu li mu to rekli “Hajde ti kući, nisi ti ni pipnuo svoju ženu.” Baš me zanima iz koje bajke potiče ova priča, zaključio je Lukas.



(24sata.info)