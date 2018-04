Nakon što je u novembru prošle godine Vlada Federacije BiH dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Nermina Puškara Puške, ovaj pjevač odnedavno ponovo ima pasoš naše zemlje.

Nermin Puškar Puško / 24sata.info

Ova vijest mnoge je iznenadila s obzirom na to da je Puškar rođen i živio u BiH, a prije desetak godina preselio se u Sloveniju.



U obrazloženju Vlade FBiH navedeno je da je Puškar umjetnik koji kroz svoj dugogodišnji kvalitetni autorski rad daje upečatljiv doprinos bh. pop muzičkoj sceni, a njegov bogati opus, koji broji oko stotinu autorskih djela, zaveden je pod jedinstvenim ISWC kodovima u svjetskoj bazi autora.



Kako je Puškar kazao za „Dnevni avaz“, bh. državljanstvo je dobio nedavno.



Privatna stvar



- Istina je da imam bh. državljanstvo, ali mislim da je to vijest na koju ne treba obraćati pažnju. Ustvari, morao sam proći neke bilateralne stvari zbog toga što imam slovensko, ali i odnedavno bosansko državljanstvo – govori nam Puškar.



Mada smatra da postoje ljepše stvari o kojima bi javnost trebala govoriti, ipak ističe da je bio primoram odreći se državljanstva svoje zemlje.



- Prije svega, ja sam Bosanac, a proceduru koju sam morao proći nisam mogao izbjeći, i tačka. Na kraju krajeva, to je moja privatna stvar i ne znam ima li potrebe govoriti o tome. Zakon u Sloveniji traži da se odrekneš matičnog državljanstva ako želiš dobiti njihovo, i ja sam to uradio. Naravno, nije mi bilo jasno od samog početka, ali nisam bio u stanju da nešto promijenim – kaže Puškar.



Normalan život



Pojasnio nam je također kako je došlo do toga da ponovo zatraži bh. državljanstvo.



- Htio sam nazad svoje državljanstvo, jer sam ga se silom prilika morao odreći. Pošto živim u Sloveniji, jasno je i da moram ovdje ostvariti prava za normalan život, a sve to nisam mogao raditi bez slovenskog državljanstva. Mislim da bi svaki normalan čovjek isto to uradio da je na mom mjestu – smatra Puško.



Uzaludno dizanje prašine



Puškar ističe da nije lako javnosti objašnjavati razloge zbog kojih se svojevremeno odrekao bh. državljanstva, ali vjeruje da će ga većina razumjeti.



- Volio bih da sam ostao van tih estradnih varijanti, ali eto, tako je kako je. S druge strane, moram reći da je to potpuno normalna stvar oko koje se ne treba dizati prašina – kaže Puškar.



(Avaz)