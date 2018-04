Dino Merlin je sinoć prepunom prestižnom Enmore Theatre u Sydneyju održao fenomenalan koncert na kojem je od početka do kraja vladala potpuna euforija.

Arhiv / 24sata.info

Enmore Theatre je od otvorenja 1908. godine nadaleko poznato umjetničko-kulturno zdanje, a o visokom prestižu ove dvorane i posebnoj atmosferi koja vlada među zidovima ovog čuvenog prostora govori i to da su kroz historiju u njemu nastupali najveći svjetski bendovi i zvijezde od kojih se izdvajaju The Rolling Stones, Coldplay, Nick Cave, Rammstein, Massive Attack, Kraftwerk i mnogi drugi. Sinoćnjim koncertom i Dino Merlin se upisao među velikane koji su nastupali u ovoj prestižnoj dvorani.



Sinoć je Enmore Theatre odjekivao horskim pjevanjem ultimativnih hitova koji su obilježili čitave generacije, a Dino Merlin je još jednom održao hvale vrijedan koncert donijevši na ovaj daleki kontinent standardno vrhunski performans publici koja ga prati na svim meridijanima.



To je bio drugi po redu koncert u Australiji nakon izvrsnog show-a u krcatom Astor Theatre u Perthu kojim je 13.4. i otvorena australska turneja “Hotel Nacional”. Nakon par dana pauze slijedi Brisbane (20.4), a potom koncert u najvećem gradu otočne države Novi Zeland – Aucklandu (21.4), dok će kraj australske turneje obilježiti koncert u Festival Hall Melbourne (24.4) u kojoj su legendarni Beatlesi prvi put nastupili 1964. godine.



Svjetsku turneju “Hotel Nacional” Dine Merlina je od izlaska istoimenog albuma 2014. godine do sada posjetilo više od 700.000 ljudi sa čak četiri kontinenta, a sve informacije o turneji možete pronaći na www.dinomerlin.com/turneja

(Klix)