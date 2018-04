Vijest o zdravstvenom stanju pjevača prenijeli su gotovo svi mediji u regiji, a ražalostila je i brojne obožavatelje benda koji su Akiju poželjeli brz oporavak.

Aki Rahimovski / 24sata.info

Aki Rahimovski, frontmen popularnog benda „Parni valjak“ je doživio lakši moždani udar. Otpušten je iz bolnice i na kućnoj je njezi.



- Vjerujem da će sve biti dobro. Kod kuće sam. Znam da su se svi prestrašili kad su čuli što je bilo. Sad se trebam odmarati i slušati doktore – rekao je kratko Aki o svojem zdravstvenom stanju.



Vijest o zdravstvenom stanju pjevača prenijeli su gotovo svi mediji u regiji, a ražalostila je i brojne obožavatelje benda koji su Akiju poželjeli brz oporavak. Bend je na svojim službenim stranicama objavio kako vrlo ozbiljno shvataju svoj posao i ne žele razočarati hiljade obožavatelja koji su se veselili nadolazećim koncertima, ali Akijevo zdravlje im je sada na prvome mjestu. Stoga su otkazali sve koncerte do daljnjega. Kako kažu, nakon svih Akijevih pretraga znat će kada se vraćaju na scenu.



Menadžer „Parnog valjka Dino Bahtijarević rekao je za Jutarnji kako Aki sada mora mirovati, ali nije ni u kakvoj životnoj opasnosti.



– Situacija je ozbiljna. Da nije tako, ne bismo otkazali koncerte, ali svi se nadamo da će se sve ovo dobro završiti i da će nam se Aki uskoro opet pridružiti na pozornici – optimističan je Bahtijarević koji je ispričao da je Aki u posljednje vrijeme primijetio da se osjeća lošije pa se zabrinut uputio na niz liječničkih pregleda.



– Obavio je mnogo pregleda, među ostalim bio je i na magnetnkoj rezonanci, a potom je ustanovljeno da je doživio lakši moždani udar. On normalno govori, može hodati, ali odlučili smo povući “ručnu” i do daljnjega otkazati sve koncerte – rekao je menadžer Bahtijarević.



Iako se pjevač oporavlja kod kuće, morat će ponovno u bolnicu na dodatne pretrage, kaže menadžer, kako bi bio siguran da je izvan opasnosti i da neće ponovno “prehodati” moždani udar.



Osim mirovanja i izbjegavanja stresa, liječnici su Akiju zabranili poroke i odredili restriktivniji stil prehrane s preporukama jelovnika.



– Liječnici su mu savjetovali da odmah ostavi cigarete i kafu. Što se prehrane tiče, treba jesti što više voća i povrća, a jelovnik bi mu se trebao bazirati na laganijoj, mediteranskoj prehrani – otkrio je menadžer Parnog valjka.





(Avaz)