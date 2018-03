Ljeto počinje na Mostar Summer Festu. Znaju to svi ljubitelji dobrog provoda, mostarskog sunca i ljepota koje nudi Hercegovina u ljetne dane. Inspirirani raznim upitima iz gradova širom BiH, ove godine je organizacioni tim Mostar Summer Festa osmislio housing program za sve one koji žele ljeto započeti uz nezaboravni weekend getaway u sunčanoj Hercegovini.

Foto: 24sata.info

"Fanovi koji nas prate od početka Festivala znaju koliko smo zaljubljeni u Mostar i Hercegovinu. Naša nit vodilja je ljudima pored sjajnog glazbenog iskustva pružiti i sasvim novi, uzbudljiv doživljaj Hercegovine koja, složit ćete se, u ljetnom vremenu ima neodoljiv šarm. Stoga smo osmislili tri različita vikend aranžmana koji će zasigurno ostaviti sjajne uspomene na Festival, Hercegovinu i Mostar.", pojašnjavaju svoju ideju iz organizacijskog tima.



Housing program Festivala se sastoji od tri vikend paketa od kojih svaki uključuje dva noćenja u hostelu u Mostaru, festivalsku ulaznicu za Mostar Summer Fest uz besplatan prijevoz do Festivala i natrag, kao i razgledanje znamenitosti grada uz kvalificiranog vodiča. Uz ovaj osnovni paket, moguće je odabrati i opciju koja uz sve iznad navedeno, uključuje i organizirani prijevoz do Mostara i to iz sljedećih gradova:



1. Tuzla-Sarajevo-Konjic-Mostar

2. Banja Luka-Jajce-Bugojno-Mostar

3. Split-Makarska-Vrgorac-Mostar

4. Dubrovnik-Trebinje-Mostar





Ukoliko posjetitelji dolaze iiz drugih gradova, organizatori pozivaju da upite pošaljui na mail [email protected] kako bi pronašli najbolju opciju za putovanje i smještaj.



Također, za sve one željne prave ljetne avanture tu je i paket opcija koja uz sve stavke iznad uključuje i organizirani odlazak na kanu safari na rijeci Trebižat. Radi se o spustu dužine oko 8 kilometara, u trajanju od okvirno tri sata i to na dijelu rijeke gdje se Trebižat dijeli na više zasebnih tokova prepunih uzbudljivih brzaca i vodopada koje i najiskusnije veslače ostavljaju bez daha. Uz to po povratku s kanu safarija organiziran je i posjet Počitelju, orijentalno-mediteranskom gradu kojeg opisuju kao jedno od najljepših kulturno – povijesnih cjelina u Bosni i Hercegovini.



I kao vrhunac nezaboravnog vikenda u Mostaru, obje večeri posjetitelji će završiti dočekavši svitanje uz ples pod vedrim zvjezdanim nebom i festivalskim zastavicama na Mostar Summer Festu uz hitove bendova Prljavo kazalište, TRAM 11, Letu štuke, Let 3, Helem Nejse i ostalih izvođača koji vas čekaju u čarobnoj industrijskoj zoni grada Mostara 29. i 30.6.2018.!



Za više informacije o Festivalu i paketima saznajte putem maila: [email protected]



