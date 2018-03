Amel Ćurić oduševio je i žiri i publiku te odnio pobjedu u drugoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato". Utjelovio je sjajnu Josipu Lisac i podijelio svoje dojmove s nama.

Foto: 24sata.info

Izvrsne izvedbe nizale su se jedna za drugom, odabrati najboljeg nije bilo lako, no pobjeda je pripala Amelu Ćuriću i njegovoj Josipi Lisac. Amel nije krio svoje oduševljenje titulom najboljeg!



"Publika je i više nego oduševljena pobjedom, inboks je opet pretrpan, čestitke pljušte sa svih strana. Ja bih napomenuo to da su svi zaista bili odlični i da je bilo zaista teško odlučiti se za najboljeg večeras, barem kad je mojih 5 bodova bilo u pitanju. Ja se zahvaljujem svojim dragim kolegama na svim bodovima koje su mi dali jer bez njih ne bih pobijedio u ovoj epizodi", rekao je Amel za Dnevnik.hr



"Josipu Lisac nije nimalo bilo lako imitirati jer upravo onoliko koliko je zahvalno dobiti takvu ulogu, toliko je i rizično jer se može otići u karikaturu. S obzirom na to da je ovo bio moj prvi nastup u tijelu žene, moram priznati da, iako nisam tremaroš, ovog sam puta imao tremu. Bojao sam se kako ću sići u štiklama niz stepenice. Uspio sam u tome i u imitaciji, prezadovoljan sam svojim nastupom i, evo, baš sam sretan da sam izašao kao pobjednik upravo u ovoj epizodi gdje su svi bili vrhunski", dodaje Ćurić.



Svojim nastupom oduševio je svoje najbliže - i roditelje i suprugu.



"Roditelji su me odmah nazvali na telefon da mi kažu kako su se sve vrijeme držali za trbuh od smijeha zbog mog izgleda, ali da su uživali u vokalnoj izvedbi. Supruga je tu uvijek uz mene i kratko je prokomentirala: 'Iznenadio si me koliko si se dobro snašao i uživio u ulogu žene, toliko da ću od sada morati kriti svoje štikle'", kroz smijeh zaključuje Ćurić.



Reagirali su i prijatelji pa mu je jedan kratko poručio: "Čestitam, druže, možda pjevaš kao Josipa, ali imaš noge kao Brena."

(24sata.info)