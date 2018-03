Bend koji dolazi iz Mostara za sebe kaže da je nastao kao posljedica pada imuniteta društva i kao potreba da se nešto kaže i učini. Njihove tekstove i muziku već na prvu prepoznaje publika u regionu, a upravo će "Zoster" nastupiti sutra u Klubu studenata (KSB) u Banjaluci.

"Zoster" smatra da je rege muzika prikladna za ova trusna područja, u kojima je doza agresivnosti čak i u muzici previše. Zbog te pojave članovi ove grupe kroz svoju muziku prenose poruke tolerancije, mira, progresivnosti, afirmacije, ljubavi te ponekad i edukacije.



U razgovoru za "Nezavisne" Mario Knezović, frontmen sastava, govori o najavljenom nastupu u Banjaluci, komunikaciji koju ostvaruju s banjalučkom publikom, autorskom radu i najavi novih izdanja.



NN: Najavili ste koncert u banjalučkom Klubu studenata (KSB), možete li nam reći šta ste spremili za publiku?



KNEZOVIĆ: Za publiku smo spremili najbolje od "Zostera". Ovim nastupima završavamo "Srce uzavrelo" eru i ulazimo u novu, koja će biti, nadam se, jednako uzbudljiva kao i dosadašnje.



NN: U Banjaluci ste rado viđeni gosti, možete li nam reći kakva su vaša dosadašnja iskustva bila s našom publikom?



KNEZOVIĆ: Banjaluka je, pored Mostara i Sarajeva, grad u kojem smo imali najviše nastupa. Uvijek se rado vraćamo i dobro se osjećamo u Banjaluci. Imamo puno prijatelja i kolega tu.



NN: Vi se u većini vaših pjesama osvrćete na prilike i neprilike u našoj zemlji. Kako zapravo nastaju ove pjesme i da li ste vi optimisti kada je u pitanju napredak naše zemlje?



KNEZOVIĆ: Zaboravljam kako nastaju. Ali uvijek tražim novi motiv i razlog za ponovno reproduciranje. Tako se redaju i mijenjaju motivi da se ne mogu sjetiti onog početnog. Mislim da je to dobro. Ja se trudim biti optimista. Malo nam za sreću treba. Vjerujem da će nove generacije biti hrabrije i pametnije od dosadašnjih. Vrijeme će pokazati.



NN: Koliko vam je bitna komunikacija s publikom tokom koncerta i da li se na nekom od vaših nastupa desila neka interesantna anegdota s publikom koju ćete pamtiti?



KNEZOVIĆ: Jako nam je važno da publika ne bude ravnodušna na našem nastupu. Samim privlačenjem njihove pažnje ostvarujemo komunikaciju, koja je puno više od verbalne, tipa "ajmo ruke". Jednom prilikom smo svirali na Bjelašnici na otvorenom i padala je kiša, pa sam pozvao publiku na scenu, što je bila greška, jer nas je odjednom bilo previše, pa se sve umalo urušilo. Srećom, dobro je sve završilo, a i bilo je super jer smo svi skakali i plesali.



NN: Od samih početaka benda mnogi muzički stručnjaci su istakli da će "Zoster" biti bend koji će se visoko postaviti na muzičkoj mapi države i regiona. Kada pogledate unazad da li ste očekivali da će "Zoster" ostavljati sa svakom novom pjesmom tako veliki uticaj?



KNEZOVIĆ: Nismo mi ništa mislili, samo smo stvarali i svirali. Drago nam je i sretni smo jako da su nas prepoznali i kritika i publika. Sada nam je puno lakše, jer imamo svoju publiku, koja prati što radimo i ne moramo se iznova predstavljati nego nastavljamo gdje smo stali.



NN: Kada je u pitanju autorski rad, kada se od benda "Zoster" može očekivati novi singl ili album?



KNEZOVIĆ: Uskoro. Nadam se da ćemo do ljeta objaviti prvi video-singl s našeg novog albuma. Nazovimo ga - peti album grupe "Zoster".



NN: Svjedoci smo sve češćeg objavljivanja singlova i postepenog napuštanja albuma kao nosača zvuka. Kakav je vaš stav po pitanju ove pojave?



KNEZOVIĆ: Mi volimo snimati albume. Snimali smo do sad i od sad ćemo. Album je kontekst iz kojeg iščitavamo singl. Dakle, taktika je par singlova pa album.



NN: Šta biste poručili publici koja će doći na vaš koncert u KSB?



KNEZOVIĆ: Poručio bih da budu svoji, šta god to značilo.

