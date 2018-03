Danas se završava prvi Festival 84, novi član Exitove regionalne porodice koji je već poslije premijernog izdanja stao u red najmasovnijih zimskih festivala na svijetu uz ukupnu posjetu od preko 20.000 ljudi! Na mjestu gdje su 1984. godine održane Zimske olimpijske igre, ponovo je gorio plamen, ovog puta festivalski, koji je legendarni jugoslovenski skijaš Bojan Križaj zapalio originalnom olimpijskom bakljom.

Foto: 24sata.info

Ovakvom ceremonijom otvaranja, kao i svojim imenom, Festival 84 poslao je mirovnu poruku cijelom regionu i podsjetio kakva dostignuća možemo postići kada smo okrenuti saradnji i zajedništvu. Publika iz svih krajeva regiona, te ukupno iz oko 20 svjetskih zemalja, od četvrtka 15. do nedjelje 18. marta, provodili su se uz brojne svjetske i regionalne muzičke zvijezde na maratonskim žurkama koje su trajale gotovo bez prestanka, na pet muzičkih bina širom Olimpijskog centra Jahorina. Đule, frontmen grupe Van Gogh, izjavio je da ga je fenomenalna energija koju je doživio podsjetila na same početke EXIT festivala, i time dao nagovještaj koje visine Festival 84 može dosegnuti, dok je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Goran Svilanović, izjavio da bi EXIT na Jahorini mogao da promijeni BiH nabolje. Osnivač Exita, Dušan Kovačević, na ove ocjene dodao je: "Sa Festivalom 84, društvena misija Exita vezana za pomirenja regiona, dobila je još dublji smisao i prešla je na jedan novi, viši nivo".





Na preko 1.500 metara nadmorske visine nastupale su aktuelne, svjetske i regionalne muzičke zvijezde kao što su britanski hitmejkeri Sigma, kultna aktivistička grupa Asian Dub Foundation, holandske DJ zvijezde Joris Voorn i Patrice Baumel, slovenački tehno bard Umek, predvodnici orijentalnog house zvuka Burak Yeter i Mahmut Orhan, ruski hit tandem Filatov & Karas, detroitski tehno mag Eric Cloutier, njemački house majstor Sandrino, te vodeći regionalni reperi Bad Copy, Frenkie, Kontra & Indigo i sarajevski miljenici Helem Nejse. Ovakav program pojačala je i sjajna regionalna DJ postava u kojoj su igrali Billain, Marko Nastić, Dejan Milićević, Mladen Tomić, Siniša Tamamović, Black Acid, Vanyano, After Affair, Woodie, A Skitzo i brojni drugi.



Glavnu zabavu tokom jučerašnjeg dana priredili su njemački DJ mag Sandrino i miljenik beogradske klupske scene Kristijan Molnar, čiji su dnevni setovi u krcatom holu hotela Vučko bili glasno pozdravljeni od strane raspoložene publike. Subotnja groznica obuzela je cijelu Jahorinu, a centralna tačka festivala i u subotu svakako je bio Olympic Main Stage ispred hotela Bistrica gde je program počeo uz set DJ-a Said5, da bi se nastavilo u žestokom fazonu uz rokenrol miljenike regiona, kultni Van Gogh. Hitovi su se redali, a publika ih je u glas pjevala u atmosferi koja je podsjećala na stadionsku! Krcata montažna hala u kojoj se ovog vikenda nalazila kolosalna bina, odjekivala je potom jakim rifovima i britkim stihovima britanskih aktivista iz grupe Asian Dub Foundation, koji nakon poruke na svojim mrežama ni ovaj put nisu propustili priliku da sa olimpijske Jahorine i Festivala 84 pozovu na mir i saradnju.



Nakon što su prethodnih godina osvojili glavne bine Exit i Sea Dance festivala, britanski duo Sigma konačno je stigao i na Exitov zimski festival, što je ovom tandemu uža specijalnost, budući da je njihova numera "Higher" nezvanična himna svih najvećih festivala u skijalištima, kojima se od ove godine pridružio i Festival 84. Nakon izuzetno visoko energetskog seta koji je publiku doveo u stanje transa, visoku ljestvicu u pravom olimpijskom duhu dostigli su i ruski hit producenti Filatov & Karas, dok su Mahmut Orhan i Burak Yeter u stilu završili sjajnu žurku na glavnoj bini, koja će se još dugo prepričavati. Zabava se nakon toga, kao i prethodnog dana, preselila u klub Hotela Bistrica, gdje su Mladen Tomić i Siniša Tamamović neumorno predvodili publiku sve do prijepodnevnih sati.



Nakon kluba u Bistrici, festival se seli na dnevnu Addiko Jump binu gdje čast da naprave oproštajnu žurku imaju kultni američki DJ i producent Eric Clouiter, koji je na Jahorinu stigao nakon što je u Berlinu zatvorio legendarni klub Tresor, a podršku u ovom velikom zadatku daće mu najpoznatiji "after party" tandem, banjalučko-sarajevska kombinacija koju svi znaju pod imenom - After Affair. Sa oproštajnom žurkom biće i zvanično završen prvi Festival 84, koji već od prve godine igra u najvišoj svjetskoj ligi, a sa ovim rezultatom iduće godine takmičiće se i za prestižne evropske festivalske nagrade.



(24sata.info)