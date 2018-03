Beyonce i njezin suprug, reper Jay-Z, najavili su zajedničku svjetsku turneju ovog ljeta i jeseni. Par će svoju turneju "On the Run II" početi 6. juna u Cardiffu u Wallesu.

arhiv / 24sata.info

Turneja će obuhvatiti 15 gradova u Velikoj Britaniji i Europi te 21 grad u Sjevernoj Americi, uključujući Boston, Detroit, New Orleans, Houston, Los Angeles, Atlantu i Miami.



Karte u prodaju kreću 19.3..



Ova turneja je repriza turneje iz 2014. "On the Run" po Sjevernoj Americi i dva koncerta u Parizu, koji su snimljeni za specijal televizije HBO.



Ovog puta turneja će se završiti 2. 10. u Vancouveru.

(24sata.info)