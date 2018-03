Američki bend Pearl Jam objavio je svoju prvu pjesmu poslije pet godina.

Foto: Reuters

Novi singl “Can't Deny Me” zasad je dostupan samo članovima njihovog kluba fanova, dok se na društvenim mrežama zasad može čuti isječak od 25 sekundi.



Tekst nove pjesme kritički je nastrojen prema predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, prenosi magazin NME. Tako se mogu čuti stihovi:



- “You may be rich but you can’t deny me/ Got nothing but the will to survive” (Možeš biti bogat, ali ne možeš da me opovrgneš / Nemam ništa osim želje da preživim)



- “The country you are representing / Condition critical.” ( U zemlji koju predstavljaš / Stanje je kritično).







(24sata.info)