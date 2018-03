Srbijanska pjevačica Marija Šerifović je isti dan kada je i objavila sport za novu pjesmu potvrdila da su u pripremi dva velika koncerta, jedan u Beogradu, a drugi u Sarajevu.

Arhiv / 24sata.info

"Ono na što me huškaju već jako, jako dugo desiće se - 24. maj beogradska Arena i 23. juni Koševo", kazala je Marija u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".



Nakon velikom uspjeha kod publike sa pjesmom "11" jedan od najboljih glasova regije već osvaja novom pjesmom "Nije ljubav to".



Do najavljenih koncerata uživajte u odličnoj pjesmi.

