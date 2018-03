Pjesma "Call on Me" Erica Prydza svojedobno je uživala ogromnu popularnost, a i dan danas je zapamćena po izuzetno provokativnom spotu u kojem nekoliko žena i muškarac izvode aerobik. Njihova znojna tijela odjevena u pripijenu i oskudnu odjeću za vježbanje te sugestivni pokreti i erotski naboj između plesača i glavne plesačice opravdavaju tu popularnost.

Foto: Screenshot

Magazin Vice ovaj je spot proglasio najseksi glazbenim videom svih vremena, a pogled na seksi plesačicu Deanne Berry kako u trikou koji više podsjeća na kupaći kostim predvodi aerobik nikog neće ostaviti ravnodušnim.



Pjesma je nastala kad je Eric Prydz obradio hit Stevea Winwooda "Valerie" iz 1982. Winwood je bio toliko oduševljen njegovom obradom da je ponovo snimio vokale, no Prydz ju od 2005. više ne izvodi.





Spot je objavljen 2004. godine, a zapazio ga je i tadašnji premijer Velike Britanije Tony Blair.



"Prvi put kad sam ga vidio skoro sam pao s mašine za veslanje", priznao je u jednom intervjuu.



Režirao ga je Huse Monfardi koji je tad bio mladi redatelj na početku karijere.



"Prijatelj me pozvao da radim na projektu i rekao mi da će ovo biti velika stvar i da je dobra prilika. Bilo je jednostavno smisliti ideju o seksi aerobiku. Ni tijekom snimanja, ni u produkciji nitko nije smatrao da je video pretjeran, neobičan ili erotičan", ispričao je on.



Najviše su pozornosti u videu, naravno, privukle plesačice. Njegova je popularnost bila tolika da je snimljen i DVD s aerobik vježbama koje je izvodila grupa plesačica iz spota pod nazivom "Pump It Up - The Ultimate Dance Workout".





Godine 2006. snimljen je i nastavak spota u kojem su nastupili vodeća plesačica Deanne Berry i plesač Juan Pablo Di Pace, a radi se o tehno remiksu pjesme iz 1983. "Flashdance... What a Feeling".



Novinar Vicea pokušao je pronaći plesačice iz spota, no nije uspio u tome te je zaključio da je ovaj video pravi primjer anonimnosti. Nitko nije potpisan, a kamera kruži prostorijom fokusirajući se na njihove grudi i stražnjice, gotovo u potpunosti izostavljajući lica plesačica. One su lišene osobnosti i svedene na seksualne objekte.





Deanne Berry se i dalje bavi aerobikom i uči žene kako da ostanu u formi, a uz pomoć ovog videa privukla je i pozornost muškaraca, prenosi Index.



"Mnogi muškarci su mi rekli da nikad ranije nisu vježbali, no da ih je moj video inspirirao da počnu. Jedan mi je rekao da mu pomažem da se digne iz kreveta ujutro, to je divno. Očekivala sam tu pozornost, tako je to u mom poslu. Ako odjeneš nešto seks dobivaš pozornost, no kod mene je stvar u tome da želim inspirirati ljude", rekla je za Mirror.



