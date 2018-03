Ni snježna mećava niti temperature ispod nule, kao ni saobraćajni kolaps, nisu mogli spriječiti hiljade Varaždinaca i Međimuraca da dođu u varaždinsku Arenu na koncert svog muzičkog idola. Sarajevski umjetnik Dino Merlin opet je pokazao kako važi za istinsku balkansku zvijezdu koja iz mjeseca u mjesec puni svaku dvoranu i arenu u cijeloj regiji.

Foto: 24sata.info

Na sinoćnjem, davno unaprijed rasprodanom koncertu u Varaždinu iznenadio je publiku specijalnim audio-vizuelnim showom, a hiljade glasova uglas ga je pratilo više od dva sata. Njegovi obožavatelji svih generacija satima su se probijali kroz teške snježne uslove u gradu, policija je na svim cestama regulirala saobraćaj, trebalo je jako puno strpljenja i živaca, ali po prepunoj dvorani vidjelo se da niko nije odustao. Bio je ovo koncert koje će varaždinska publika i njihovi gosti jako dugo pamtiti iako je zbog velikog interesa, ovo već drugi koncert u Varaždinu u sklopu aktualne turneje "Hotel Nacional". No, publika na sjeveru Hrvatske istinski uživa u muzičkom opusu ovog svestranog umjetnika.



"Čemu lijepa priča ako je ne možete više puta doživjeti? Ova naša priča o Hotelu Nacional počela je prije nepune četiri godine i gotovo je 80 koncerata iza nas. Mislim da smo nastupali u najljepšim prostorima na Mediteranu, a pjevali smo do sada pred više od 650.000 ljudi. Osjećam da je ova turneja iza sebe ostavila jedan poseban trag i jedan lanac ljudi koji je povezan karikama koje smo skupa kovali svakim novim koncertom u svakom novom gradu. Nevjerovatno sam sretan čovjek što imam publiku kakvu imam i što srećem sva ova divna lica širom svijeta", kazao je popularni muzičar nakon koncerta.



Ultimativni muzičko-scenski show, iskrena emocija i poseban odnos s publikom razlozi su zbog kojih sarajevski muzički čarobnjak već godinama obara rekorde u cijeloj regiji, a za hrvatsku publiku, s neskrivenim ponosom priznaje, posebno je vezan. Nakon rasprodanih Arena u svim većim gradovima u zemlji te spektakularnog dočeka Nove godine na Stradunu, Dino Merlin u narednim mjesecima priprema još veće podvige.



Prvo kreće na turneju po Australiji, a potom će nas sve iznenaditi open-air mega koncertima u Dubaiju i Istanbulu. Zatim se ponovno vraća u Hrvatsku. 23. juna nastupit će na tvrđavi u Slavonskom Brodu, a početkom augusta na stadionu u Makarskoj zbog čega je neizmjerno uzbuđen.



"Živim život kao da sanjam i ja sam danas iznimno sretan čovjek. Ljubav ne dijelim samo s porodicom nego i s publikom. Mi se razumijemo i to je najveći kompliment koji može dobiti svaki muzičar", istaknuo je popularni sarajevski umjetnik.

(Klix)