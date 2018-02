Željna nove energije i izazova Indira Levak je u maju prošle godine napustila grupu Colonia u kojoj je bila više od 20 godina i započela solo karijeru. Indira Forza je ime pod kojim sada nastupa, no njena nevjerovatna energija i šarm na koji smo navikli i dalje su isti.

Foto: Klix.ba

Dok vrijedno priprema novi album, Indira nastupa širom regije. Za Klix.ba je govorila uoči nastupa u klubu Aquaris Vils u kojem će se sutra od 20 sati družiti sa sarajevskom publikom.



"Sarajevo je grad koji se naprosto zavoli prilikom prvog dolaska. Taj prekrasni grad i ja se volimo na jedan poseban način. Uvijek mu se rado vraćam jer se uistinu tamo dobro osjećam. Uz to imam i puno prijatelja s kojima se rado viđam, novinara s kojima se družim, svojih prekrasnih fanova koji mi dolaze na nastupe i naravno dobrih ćevapa", rekla nam je dobro raspoložena Indira uz smijeh.



Njena nevjerojatna pozitivna energija je zarazna. Uz smijeh nam objašnjava kako je očito rođena takva te da je rado dijeli s drugima na svaki način pa i preko svojih pjesama.



"Nema tu glume. Ja sam veliki pozitivac i žena za koju ništa nije nemoguće. Volim svoj posao i cijenim svoju publiku zbog koje i postojim tolike godine", rekla je.



Novi početak s istom ekipom



Iako su monotonija u koju je Colonia upala te odlazak Tomislava Jelića iz grupe utjecali i na njen odlazak iz grupe, Indira priznaje da nije bilo jednostavno donijeti takvu odluku.



"S obzirom na to da sam u posljednje tri godine sve osim rada u studiju radila sama, probudila se moja želja za novim izazovima, vjera u ono što radim me nosila, govorila da ja to mogu i evo ostvario mi se san. Sad pišem, uključena sam baš u svaki segment stvaranja pjesama i jednostavno uživam u radu sa svojim novim autorskim timom. Osim toga, mnoga velika imena su to učinila prije mene, Bebek, Vana ili Jelena Rozga te sad imaju još uspješnije karijere", rekla je Indira.



Svaki kraj je novi početak, no odlazak iz grupe Colonia za Indiru je tek nastavak karijere koja traje duže od 20 godina. Priča nam kako se u njenom profesionalnom životu ništa bitno nije promijenilo, osim autora tekstova.



"Moja ekipa je ostala ista - plesačice, DJ, menageri, PR itd. Još ćete me dugo gledati i slušati onako kako ste navikli sve ove godine", rekla je.



S obzirom na to da je njen suprug Miroslav dio njene ekipe pitali smo je da li je teško naći granicu između profesionalnog i privatnog.



"Ponekad je malo teško njega staviti u ulogu samo poslovnog partnera pa ga ne doživim kako bih doživjela istinskog poslovnog partnera kojeg privatno ne poznajem. Ali već smo se uhodali, znamo šta nam je cilj i da ga jedino zajedno možemo ostvariti. Radujemo se zajedničkim uspjesima i jedno drugo bezuvjetno podupiremo", rekla je.



Vrijedno radi na novom albumu



Indira već duže vremena piše pjesme, no tek se napuštanjem Colonije odvažila predstaviti ih publici. Nakon singla "Dva luđaka" predstavila je pjesmu "Dođi" za koju je napisala tekst, a kojom je ova energična pjevačica pokazala svoju nježnu stranu.



"Htjela sam da se poigram na svom albumu i dotaknem publiku koja me do sada nije pratila te izbacim pjesmu koja nije tipična za mene. U potpunosti smo uspjeli prenijeti emociju pjesme koju sam sama napisala i izazvati samo pozitivne reakcije i već blizu dva miliona klikova na YouTubeu za pjesmu 'Dođi'. Taj uspjeh me dodatno motivirao da napišem svoj cijeli ukupno trinaesti, a prvi samostalni album koji treba ugledati svijetlo dana u proljeće, otprilike u četvrtom mjesecu. Novi singl u kojem ćete prepoznati staru Indiru i modernu produkciju za koju je zaslužan Branimir Mihaljević je spreman. Uskoro snimamo spot i izbacujemo pjesmu na veselje svih koji me tolike godine prate", rekla je.



Dodala je kako u narednom periodu možemo očekivati mnogo autorskih tekstova, saradnje s različitim autorima, dueta, mnogo koncerata i naravno dobre energije.



"Možete očekivati sve što ne biste očekivali od mene. Jednom riječju još predaniji i profesionalniji pristup vjernoj publici koja je ostala uz mene", rekla je dodajući kako joj je jedina želja da nikada ne razočara svoju vjernu publiku.



Iako sada nastupa pod imenom Indira Forza, publika i fanovi je i dalje oslovljavaju imenom grupe koju je napustila.



"Devetnaest godina sam putovala sama na koncerte i nekako kroz svoj 'osebujni' stil predala sve pjesme svojoj vjernoj publici. Obilježila sam ih i učinila nekako svojima toliko da me ljudi i po ulici zovu Colonia jer misle da se ja tako zovem. To traje i danas, meni je simpatično jer se još uvijek okrenem kad netko poviče 'Colonia'. Mislim da to neće nikad prestati", rekla je uz smijeh.



Svako je kovač svoje sudbine i sreće, smatra Indira koja se ne trudi skrivati svoju sreću i koja često govori o svom skladnom bračnom životu.



"Ne postoji tu prevelika tajna, morate u životu prepoznati pravu priliku bilo to u poslu ili privatno. Ja sam je prepoznala i sve ostalo se nekako posložilo. Kad je ljubav iskrena ona pobjeđuje sve! Život mog Mireka i moj život je jednostavno začinjen s puno ljubavi, razumijevanja, potpore i naravno smijeha. Uživamo u svakom slobodnom trenutku bili solo ili s našim najdražima", rekla je Indira.



Prije nastupa u Aquaris Vilsu Indira Levak gostovat će u emisiji "Konačno petak" na BHRT-u.





