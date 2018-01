Ceremonija dodjele glazbenih nagrada 'Grammy' održana je u nedjelju navečer po 60. put u New Yorku, a ovogodišnjom dodjelom dominirali su Bruno Mars i Kendrick Lamar koji su osvojili najviše nagrada.

Mars je tako osvojio šest nagrada, uključujući i tri najvažnije - za album godine '24K Magic', ploču godine i singl godine 'That's What I Like'.



Kendrick Lamar pokupio je pet nagrada, a Jay -Z, koji je bio nominiran u osam kategorija, nije osvojio ništa.



Najboljim novim izvođačem proglašena je Alessia Cara, dok je nagradu za najbolji pop album dobio Ed Sheeran koji se nije pojavio na ceremoniji.



Show je vodio komičar James Corden, a tijekom večeri nastupili su Kesha, Lady Gaga, Sam Smith, Pink, Patti LuPOne.



Posthumno su nagrade dobili Leonard Cohen i Carrie Fisher.







Lista najvažnijih dobitnika:



Album godine: Bruno Mars - 24K Magic



Ploča godine: Bruno Mars - 24K Magic



Singl godine: Bruno Mars - That's What I Like



Najbolji novi izvođač: Alessia Cara



Najbolji pop album: Ed Sheeran



Najbolji rap album: Kendrick Lamar - Damn



Najbolja rock izvedba: Leonard Cohen - You Want It Darker



Najbolji rock singl: Foo Fighters - Run



Najbolji rock album: The War on Drugs - A Deeper Understanding



Najbolji alternativni album: The National - Sleep Well Beast



Najbolja r'n'b izvedba: Bruno Mars - That's What I Like



Najbolja rap izvedba: Kendrick Lamar - Humble



Najbolja rap pjesma: Kendrick Lamar - Humble



Najbolji glazbeni spot: Kendrick Lamar - Humble





