Sanel Redžić, majstor klasične gitare porijeklom iz Bosne i Hercegovine, sa dugogodišnjom adresom u Njemačkoj, u okviru svoje prve bosanskohercegovačke koncertne turneje održat će koncert i u Mostaru, u Narodnom pozorištu Mostar u četvrtak, 12. 10. u 20 sati.

Sanel Redžić / 24sata.info

Redžić će na koncertu u Mostaru publiku odvesti na jedno muzičko putovanje kroz Italiju i Španiju i uvesti je u svijet svog najdražeg kompozitora Johanna Sebastiana Bacha.



Prije koncerta u NPM-u, Redžić će održati besplatan masterclass s polaznicima Muzičke, Glazbene i Rock škole Mostar, kojima će prenijeti dio svog bogatog iskustva i znanja. “Sa velikim nestrpljenjem isčekujem svoju prvu turneju u Bosni i Hercegovini. Imao sam do sada priliku nastupati u zemljama širom svijeta, kao i da sviram pojedinačne koncerte u svojoj zemlji. Ipak, ovo je jedinstvena prilika kojoj sam dugo težio, da realizujem turneju širom zemlje u kojoj sam rođen i gdje sam stekao osnovno muzičko znanje. Naročito me raduje činjenica da ću putujući gradovima uspjeti da kroz seriju masterclasa posvetim svoje vrijeme edukaciji mladih gitarista u našoj zemlji i svoje do sada stečeno iskustvo i znanje prenesem na iste. Vjerujem da će ovo biti jedna divna muzička priča koje će možda otvoriti jedno novo poglavlje u životu klasične muzike Bosne i Hercegovine”, izjavio je Redžić.



Dobitnik je 29 internacionalnih nagrada od kojih se izdvajaju prve nagrade u Tokiju, Beču i Lisabonu. Do sada je u svojoj bogatoj karijeri odsvirao nekoliko stotina koncerata širom Evrope, Azije i Amerike te nastupao u najpriznatijim svjetskim koncertnim zdanjima kao što su Concertgebouw Amsterdam, Međunarodni dom muzike u Moskvi, Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall i mnogim drugim.



Koncert u Mostaru podržali su Narodno pozorište Mostar, Udruženje građana CID, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i JP BH Pošta. Cijena karte za koncert u NPM-u je 7 KM, s popustom (za učenike, studente i penzionere) 3,50 KM. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni NPM-a, rezervacije na broj 036/ 550 – 128, mail: [email protected] i porukom u inbox na FB stranici Narodnog pozorišta Mostar.



(24sata.info)