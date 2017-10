Američki bend Bon Jovi te britanski Radiohead i Depeche Mode na popisu su 19 izvođača nominiranih za ulazak u Kuću slavnih Rock and Roll za 2018. godinu.

Foto: 24sata.info

Među nominiranima su Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, LL Cool J, Moody Blues te džez pjevačica Nina Simone koja je umrla 2003. godine, prenose mediji.



Fanovi mogu glasati za svoje favorite na mrežnoj stranici RockHall.com. Pet izvođača s popisa koje odabere publika ulaze u takozvanu kategoriju "fans' ballot", a onda se kombinira s izborom glasačkog vijeća u kojemu je više od 900 izvođača, povjesničara glazbe i predstavnika glazbene industrije.



Konačan popis bit će objavljen u prosincu, a svečani prijem u klub održat će se 14. travnja u Clevelandu u Ohiju gdje se nalazi Rock and Roll Hall of Fame.



Izvođači koji su ostvarili velik utjecaj na razvoj i očuvanje rock and rolla stječu pravo biti izabrani u taj ugledan klub 25 godina nakon objave prve snimke.



U travnju 2016., u kuću slavnih Rock and Roll ušli su folk pjevačica Joan Baez, skupina grunge rocka Pearl Jam, zatim ELO, Yes, Journey i pokojni reper Tupac Shakur.



(FENA)