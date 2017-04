Jedan od najpopularnijih pjevača regije Massimo Savić održat će ekskluzivni koncert 26. aprila u Sarajevu u dvorani "Mirza Delibašić" i 27. aprila u Tuzli.

Arhiv / 24sata.info

Na današnjoj pres-konferenciji kazao je da je dolazak u ishodište "rock and rolla" i grada odakle dolaze najbolji bendovi, veliki izazov za svakog muzičara. Za sebe je kazao da se ne bavi komercijalnom muzikom, već umjetnošću, koju će predstaviti sarajevskoj publici s "najboljim bendom na svijetu".



- Sarajevska publika daje neophodnu energiju i ne stidi se dati zasluženi aplauz - poručio je Massimo.



Producent koncerta Tomislav Kašljević siguran je da će Massio dati sve od sebe te da će publika dobiti ono što zaslužuje.



Svi fanovi ovog velikog pjevača, na predstojećim će koncertima uz nove hitove "1000 ljudi", "1 dan ljubavi", "Ostani tu", "Kladim se na nas" i "Ne dam grijehu na tebe", moći uživati i u svim uspješnicama nastalim tokom bogate Massimove karijere, poput pjesama "Suze nam stale na put", "Iz jednog pogleda", "Zar više nema nas", "Dodirni me slučajno", sve do kultnih, starih pjesama poput "Sjaj u tami" i "Stranac u noći".



Ulaznice za koncert u Sarajevu su u prodaji, a mogu se kupiti na prodajnim mjestima - plato Skenderije, blagajna BKC-a i sistem Kupikartu.ba. Cijene ulaznica su 15 za tribinu i 20 KM za parter.



(FENA)