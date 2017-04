Božo Vrećo, jedan od najzanimljivijih interpretatora sevdaha novijeg doba, održat će solistički koncert u Mostaru u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače 16. maja s početkom u 20 sati.

Božo Vrećo / 24sata.info

Svestrani umjetnik, interpretator, autor sevdalinki i pisac Božo Vrećo tokom posljednjih nekoliko godina postao je ne samo regionalna, već i evopska i svjetska muzička senzacija. Muško-ženska dualnost Bože Vreće koja svakom njegovom koncertu daje posebnu dramatičnost i virtuoznost i njegova jedinstvena a capella interpretacija sevdalinki zaista pretvaraju svaki Vrećin koncert u nezaboravno i emotivno muzičko putvanje.



New York Times je ovog lirskog tenora nedavno okarakterizirao kao "Čovjeka anđeoskog glasa, koji dotiče srca i miluje duše!", te je Vreću i dodatno nazvao "sinonimom potpune slobode".



Vrećo je do sada je objavio četiri studijska albuma. U ljetnim mjesecima 2017. izaći će i njegov peti album "Božo Vrećo- live in Paris" (radi se o snimci live koncerta iz čuvenog pariškog Théâtre Le Palace).



Božo Vrećo živi i stvara u Sarajevu, a zanimljivo je istaknuti da je po struci magistar arheologije. U nekoliko je navrata javno izjavio da je njegova najveća iskopina upravo bila sevdah, ali "onaj koji se pritajeno brusio i stvarao u njemu, sve dok nije ugledao svjetlost dana i zasjao punim sjajem".



Na repertoaru predstojećeg koncerta, uz tradicionalne sevdalinke, Božo Vrećo uvrstit će i autorske sevdalinke koje je publika i kritika već odavno objeručke prihvatila slaveći Vreću kao umjetnika koji je popunio prazninu od gotovo 40 godina koliko nisu pisane sevdalinke.



Boži Vreći će se na predstojećem koncertu pridružiti i poznati gmuzičar Marko Louis (klavir, tarabuk), a koncert producira Tomislav Kašljević.



Ulaznice za predstojeći koncert po cijeni od 20 KM mogu se kupiti na blagajni Kosače i u sistemu Kupikartu.ba.



(Klix.ba)