Makedonska pjevačica Kaliopi poznata je po svom osebujnom glasu i muzici od polovice 80-ih godina prošlog stoljeća. Nakon zatišja u karijeri u vihoru rata na prostoru Jugoslavije, Kaliopi se uspješno vratila kao solo pjevačica koja svojom kvalitetom prekoračuje granice Makedonije, ali i čitave regije, javlja Anadolu Agency (AA).

Kaliopi / 24sata.info

Jedna je od rijetkih pjevačica koja ne krije svoje godine, jer njezin izgled ih uspješno prekriva.



Prije dana zaljubljenih, 13. veljače/februara, održat će koncert u zagrebačkoj Tvornici.



Dan iza Zagreba održat će koncert u Tuzli, 15. u Banja Luci, 16. u Mostaru, 17. u Zenici, a 18. februara mini BiH turneju završava nastupom u Sarajevu.



Uz aktualni singl „Rođendan“ i nedavni hit „Kesteni“, Kaliopi će tijekom predstojećih koncerata svoje brojne fanove provesti kroz mnogobrojne hitove koji su obilježili njezinu blistavu i regionalnu karijeru. Od kultnih pjesama kao što su „Rođeni“ (Bato) i „Kofer ljubavi“, pa sve do „Vučica“, “Poželi”, „Crno i belo“, „Mrvica“, „Melem“, „Dona“...predstojeći koncert bit će opsežan presjek karijere ove pjevačice.



Na pitanje o muzici i jezičnim barijerama, Kaliopi poručuje kako je glazba najsavršenija tvorba umjetnosti koja je toliko univerzalna da se emocija pjesme razumije i bez poznavanja jezika na kojoj se pjeva.



„Bosna i Hercegovina je tlo koje smo uvijek zvali 'muzički Harlem Jugoslavije' jer tko prođe u Bosni, taj prođe svugdje“, kaže pjevačica.



Kaliopi je pjevačica istoimene grupe koja je formirana 1984. godine i stekla slavu u republikama bivše Jugoslavije, pa i u svijetu.



Upravo je u Hrvatskoj, u Opatiji, grupa Kaliopi imala svoj prvi javni nastup na Opatijskom festivalu gdje su sa pjesmom „Leo“ kao potpuni anonimci pobrali sve simpatije publike i dobili nagradu za najbolji scenski nastup i interpretaciju od akreditiranih novinara tadašnje države.



Nakon toga su uslijedila dva albuma i brojne nagrade i uspjesi, gostovanja po Sovjetskom savezu, a onda su pjevačica Kaliopi i njezin muzički i životni partner Romeo Grill odselili u Švicarsku gdje su započeli, kaže pjevačica, jedan novi život anonimaca u tuđoj zemlji.



No, ni tada nisu prestali sa komponiranjem pjesama koje tek danas uspijevaju doći u javnost.



Kaliopi se od 1999. vraća u Makedoniju gdje započinje solo karijeru u suradnji sa Romeom Grillom s kojim se tada već privatno udaljila. Album „Oboi me“ je u Makedoniji izazvao pravu eksploziju.



„Mladi su ljudi govorili 'eto nam nove pjevačice Kaliopi', a mame su i tate govorili 'to nije nova pjevačica, to je naša pjevačica Kaliopi'. Bilo mi je najveće zadovoljstvo kada bi me susreli mladi ljudi na ulici i kada bi mi rekli 'hvala ti što si nam vratila naš jezik u modernoj muzici'“, kaže Kaliopi.



S albumom „Želim ti reči“ iz 2005. vraća se na tržište Ex-Yu republika gdje se njezine pjesme i albumi uspješno distribuiraju, kako na nosačima zvuka, tako i putem radijskih i televizijskih etera.



Svojom eurovizijskom pjesmom „Crno i belo“ stekla je zvjezdani uspjeh u regiji, ali i planetarni jer je pjesma i obrađena na više svjetskih jezika.



Iza ove pjevačice je već 13 albuma, dva nastupa na Euroviziji te bogata muzička karijera koja je preživjela krah jedne države te velike društvene i kulturne promjene.

(AA)