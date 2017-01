Jedna od najboljih hrvatskih pjevačica – Nina Badrić, obradovat će svoje obožavatelje u Bosni i Hercegovini valentinovskim koncertima. Dan pred Valentinovo 13.2., pod generalnim sponzorstvom HT ERONETA, Nina će nastupiti u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, dok će Sarajlije u BKC-u uživati u njezinom koncertu punom ljubavi na samo Valentinovo.

Nina Badrić / 24sata.info

Nina Badrić još jedanput je potvrdila da s razlogom nosi prefiks diva. Naime, za samo sat vremena rasprodane su VIP ulaznice za mostarski koncert.



''VIP ulaznice za koncert Nine Badrić u Mostaru doslovno su ''planule'' za samo sat vremena. To se do sada nikada nije dogodilo otkako se bavimo organizacijom koncerata. Potvrda je to da naša publika ipak prepoznaje kvalitetu i neizmjerno smo sretni zbog toga. Ostalih ulaznica za koncert u Kosači ima još stotinjak i nestaju brzo stoga požurite po svoju'', poručuju iz agencije Primera.



Mostarska i sarajevska publika čut će najveće hitove iz dvedestetogodišnje karijere Nine Badrić poput: ''Čarobno jutro'', ''Dodiri od stakla'', ''Da se opet tebi vratim'', ''Takvi kao ti'', ''Dat će nam Bog'', itd.



Ulaznice po cijeni od 20 KM i 25 KM VIP mogu se nabaviti putem sustava kupikartu.ba i na info pultu Mepas Malla.



