Irska rock grupa U2 će sjevernoameričkom i evropskom turnejom od maja do jula obilježiti 30. godišnjicu izlaska njihova remek-djela, albuma Joshua Tree, prenose mediji.

Foto: 24sata.info

"Joshua Tree" objavljen je u martu 1987. i sadrži neke od antologijskih pjesama grupe, poput 'With or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' i 'Where the Streets Have No Name'. Izazvao je same pohvale kritičara i oduševljenje publike. Album je prodan u 25 miliona primjeraka i grupi je donio prva dva Grammyja.



Turneja počinje u kanadskom Vancouveru 12. maja, a u Evropu se seli 8. jula. Slavni Irci svirat će u Londonu, Berlinu, Briselu, Rimu, Barseloni, Parizu, Amsterdamu i Dublinu. Predgrupa na europskom dijelu turneje bit će Noel Gallagher's High Flying Birds.





(FENA)