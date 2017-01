Prepoznatljiva po simpatičnom glasu i šarmu koji plijeni, pjevačica Jelena Rozga već dvije decenije uspješno gradi muzičku karijeru.

Jelena Rozga

Publika ju je upoznala kao pjevačicu grupe "Magazin", u kojoj je pjevala deset godina i ostavila hitove koji su se slušali u svim državama regije.



Posljednjih godina je, zahvaljujući hitovima poput "Razmažena", "Solo igračica", "Kraljica", njena popularnost još više porasla.



Nedavno je objavila treći studijski album koji nosi naziv "Moderna žena", a Rozga je u razgovoru za "Nezavisne" otkrila kakva po njenom mišljenju treba da je moderna žena, koliko se zvuk na novom albumu razlikuje od njenih prethodnih pjesama, te šta joj je osnovna vodilja pri odabiru pjesama.



"Moderna žena treba da je hrabra, odlučna, snažna, žena koja kroz život korača srcem, ali sluša svoj razum. Žena puna života, na svom putu neustrašiva, nekad sjetna i melankolična, ali uvijek odvažna i pozitivna", smatra ona.



Koliko je naslov njenog trećeg solističkog albuma zapravo i ideja vodilja samih pjesama, potvrđuju i Jelenine riječi da sve što je htjela poručiti novim albumom stalo je u dvije riječi - "Moderna žena".



"Čim sam čula tekst za tu pjesmu, znala sam da tako želim da se zove ovaj album, to sam ja, to je splet mojih emocija, stavova i razmišljanja", rekla je ona.



Simpatična Splićanka napominje da nije od onih pjevača koji biraju pjesme samo da bi zadovoljili ukus publike.



"Nikada ne bih mogla otpjevati nešto u što ne vjerujem, to ne znači da svaki stih moram osobno proživjeti, ali emociju moram osjetiti. Prilikom odabira pjesama uvijek se vodim emocijom, teško je danas pogoditi bilo publike. Slušam svoj instinkt, osluškujem svoje suradnike i prijatelje i očekujete najbolje. U svaki svoj album utkam cijelu sebe, publika to uvijek osjeti", navela je Rozga.



Nije mišljenja da je muzička scena regiona danas loša, već govori da ona nikada nije bila raznovrsnija i bogatija. Ukus publike, dodala je, ne smije se nikada potcjenjivati bez obzira na to sviđalo se to pjevačima ili ne, jer na kraju oni postoje zbog publike.



Njena vjerna publika primjećuje da se zvuk "Moderne žene" razlikuje od prethodnih albuma, a Rozga pojašnjava da je posljednji album kombinacija savremenog zvuka s nostalgičnim prizvukom starog "Magazina" u vrijeme kada je ona u njemu pjevala.



"Sudeći prema prvim reakcijama publike, rekla bih da je moja publika upravo to od mene i očekivala i da su nam se ukusi podudarali, za svakog izvođača to je najveća sreća", dodala je.



Njenu biografiju, između ostalog, čini i rečenica: "Nekada krhka balerina postala je simbol pozitivne energije i elegancije."



Kakav je bio sam taj proces prelaska i zašto nikada nije posustala, potvrdila je i riječima da je uvijek nastojala da bude ono što u suštini jeste ona, iskrena, žena koja uvijek igra fer i pošteno.



Osvrnula se i na vrijeme provedeno u grupi "Magazin", zahvaljujući kojoj je i postala prepoznatljivo ime u svijetu muzike.



"Deset godina provedenih u grupi 'Magazin' je svakako vrijeme u kojem sam najviše naučila i dijelom me oblikovala u glazbenika koji danas jesam, ali danas sam na mjestu na kojem sam oduvijek htjela biti i sretna sam zbog toga", istakla je ona.



S obzirom na to da je vrijeme praznika, nije izostala ni priča na tu temu, a ova dama, kao i većina ljudi, voli da ih provodi s porodicom.



"Blagdani su vrijeme kada se posvećujem obitelji, prijateljima i odmoru. To je uistinu najljepše doba u godini, doba kad svi bar nakratko svoje brige ostavljamo sa strane i opušteniji smo, svi smo pozitivniji i nasmijaniji, ja uvijek kažem da tako te lampice djeluju na ljude", kazala je Rozga.



Tokom posljednje dvije godine novinare i javnost pored interesovanja za muziku podjednako je intrigirao i njen privatni život, posebno veza sa violončelistom Stjepanom Hauserom.



"Nikad nisam razumjela što je bilo loše u tome što sam se ja zaljubila, pa zašto bi to nekome smetalo. Ja i danas kao i onda vjerujem u ljubav i to je moj najveći pokretač u životu", zaključila je ona.







(NN)