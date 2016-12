Bh. pjevač Božo Vrećo objavio je novi spot za pjesmu „Pustinja“.

Pjesma Pustinja najavljuje izlazak njegovog novog albuma pod nazivom ”Pandora” koji će biti objavljen u Briselu.



Spot za Pustinju je snimljen u netaknutom selu na planini Bjelašnici u Lukomiru u saradnji sa Indigom.



Režiju potpisuje Mario Ilić, a fotografije Mario Klein.



"Zahvaljujem se svima na beskrajnoj ljubavi i jako sam sretan jer moj album "Pandora" zatvara pjesma poput ove, Pustinju sam napisao za sve one koji srcem čuju, vide i osjećaju,

a sa druge strane, napisana je za sve vas koji ste rekli svemu zlom na ovom svijetu,



Ne, ja ovo moje srce ne dam! Saradnja sa dragim Indigom je bila predivna jer muzika nema granice, parče po parče pjesme se sklapalo dok sve nije došlo na svoje i izvan naših očekivanja, no cijeli album "Pandora" je posve eksperimentalan i spaja tradiciju i zvuke modernog doba;



I da, još nešto jako bitno, volim i voljen sam, zato ova pjesma i nosi takvu snagu, erupciju energije i ljubav; Zahvalan sam zato Bogu i svima vama koji se pronalazite u mojim pjesmama i volite me tim vašim iskrenim srcima koja se otvaraju za odabrane i one koji to zaslužuju... ", napisao je Vrećo.

(24sata.info)