Koliko često skraćivati bradu? Odgovor na ovo pitanje ovisi od bradonje do bradonje. Sve je stvar lične preferencije i kakav stil brade želite nositi.

Ilustracija / 24sata.info

Ne postoji neko univerzalno pravilo koliko često se brada mora šišati. To može biti svake dvije sedmice, uz dnevno brijanje vrata i gornjeg dijela lica kako bi se naglasile linije brade.



Ako želite nositi trodnevnu bradicu, onda vam sami naziv te bradice i odgovara na to pitanje. Ako želite puni bradu, doseći njezin puni potencijal najbolje je zaboraviti na bilo kakva sredstva za brijanje ili skraćivanje brade, samo je češljajte i oblikujte rukama.



Prosječni bradonja skraćuje bradu svake dvije do tri sedmice



Dužina brade zavisi o licu. Muškarci s više okruglom glavom poželjno je da puštaju u dužinu sa skraćivanjem bočnih strana kako bi se na neki način produžio oblik lica. Muškarci s užim glavama mogu pustiti više brade sa strane, a skratiti je po dužini, čisto da se dobije puniji i šiti oblik lica.



No, sve su to svojevrsni, nazovimo ih, modni i stilski dodaci. Sama priroda i genetika je pametnija od nas, tako da ako slijedimo i njegujemo prirodni oblik brade, možemo biti sigurni da je to najbolja dužina i oblik brade. Stilovi su se kroz istoriju mijenjali, tako i oblici brade, a sve je definiralo društvo.



Budite ono što jeste i nosite bradu koju vam je namijenila genetika i prije svega priroda, a najbitnije od svega je da nosite bradu u kojoj se osjećate najugodnije.



Šta je najbitnije kod njege i održavanja brade?



Češljanje. Najvažnije je češljanje. Nisu to ni ulja, ni balzami, ni šišanje. Puno je bitnije češljanje. Naravno pranje brade je nešto što se radi iz higijenskih razloga i u većini slučajeva sasvim je dovoljno svakih para dana bradu oprati toplom vodom i možda jednom do dva puta sedmično šamponom za bradu. Češljanja nikad previše.



Naime, češljanjem se rješavamo uraslih dlaka, čvorića, otpalih i nezdravih dlaka. Češljanjem prozračujemo bradu, ravnamo je i omogućujemo joj nesmetani rast.



Ipak ono što je najbitnije češljanjem njegujemo i masiramo kožu. Isto tako češljanjem možemo i dodatno hidratizovati bradu. Sama koža, naše tijelo, ako je zdravo, ako zdravo živimo, hranimo se, proizvodi sasvim dovoljnu količinu prirodnih ulja za njegu i hidrataciju brade te redovnim češljanjem ili četkanjem te prirodna ulja polako nanosimo na bradu.



Nekim je muškarcima brada mekana i bez dodatnih ulja, neki pak muškarci češljanjem nanose dodatna ulja na bradu.



Najveće greške koje rade bradonje?



Gornja i donja linija brade prirodno su definisane i svaki će bradonja održavati tu liniju lica. Pritom mnogi griješe da previše očiste, odnosno ističu gornju liniju lica ili jednostavno ne prate prirodne linije te je previše spuštaju.



Prirodne linije razgraničenja vrata (donja) ili lica/čeljusti (gornja) i brade su najbolje. Isto tako neka prelaz bude nježan, nešto poput gradijenta.



Druga greška je ne šamponiranje brade. S jedne strane svakodnevno pranje i šamponiranje brade nije potrebno i kontra je produktivno, ali jednom do dva puta sedmično je sasvim dovoljno za održavanje brade čistom. Na kraju ne želite isprati sva ona prirodna ulja koja vam tijelo proizvodi, a opet s druge strane brada je poput kose, uprlja se.



Postoje li neka pravila održavanja duljine brade s obzirom na kosu?



Ne, sve to zavisi isključivo o vama, o vašim željama, mogućnostima, potrebama.



Koji su osnovni proizvodi za njegu brade?



Ulje za bradu, balzami, pomadice, šamponi i češljevi. To je ono osnovno i jedino potrebno za održavanje brade. Pri tome, a to ne možemo jače naglasiti, koristite isključivo prirodne proizvode, piše Gentleman.hr.





(24sata.info)