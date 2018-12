Ako se njegujete kod kuće, ove maske sa pantenolom osvježiće vaš izgled od glave do pete.

Pantenol je alkohol proteinske kiseline. Obiluje vitaminom B5, pa ga iz tog razloga nazivaju i provitaminom B5. Najčešće se koristi u kozmetici i kao takav može se pronaći i kao provitamin B5, bepathen, pantothenol, dexpanthenol, pantotheny. Pantenol u sebi sadrži pantotensku kiselinu koja je jedan od najvažnijih sastojaka koenzima A, koji je glavni za metabolizam ćelija, piše Cajeviza.com.



Zbog svojih povoljnih osobina pantenol se može naći u skoro svim kozmetičkim preparatima. Često je sastojak šampona i balzama za kosu, kao i mnogih proizvoda za njegu kože, jer djeluju hidrirajuće na ljudsku kožu. Takođe često se nalaze i u farbama za kosu, u proizvodima za čišćenje lica, gelovima. Ovo je jedno nesvakidašnje jedinjenje koje je u potpunosti bezbjedno za ljude i njihovu okolinu.

Zdrava kosa i pantenol



Dekspantenol, koji se nalazi u sastavu pantenola, se u ljudskom organizmu trasformiše u pantotenonsku kiselinu. Veoma je pogodan za sluzokožu i kožu glave, a samim tim jača korijen i ubrzava rast kose. Pantenol stimuliše diobu ćelija epiderma i potpomaže prirodne procese regeneracije kože. Rastvor pantenola daje optimalnu vlažnost koži i obnavlja prirodni Ph.



On će djelovati antiinflamatorno i krajnje umirujuće na kožu glave. Ovaj rastvor mogu koristiti svi bez obzira na starost, a isto tako odgovaraće i svim tipovima kože. Kada je tretman za oštećenu kosu u pitanju, ovo je jedan od najpouzdanijih proizvoda, jer vraća sjaj kosi, obnavlja dlaku, ubrzava rast i sprječava cvjetanje i dalje oštećivanje već kozmetički tretirane kose.



Pantenol se može utrljati noću pred spavanje u tjeme glave uz blagu masažu, a može se i naprskati po cijeloj dužini dlake. Moguće je da se primijete suvi krajevi, ali bez obzira na to nije dugoročno već trenutno. Pantenol je sjajan i u kobinaciji sa drugim proizvodima. Ukoliko ste u mogućnosti može se pomiješati sa ricinusovim kapima, kada će davati sjajne rezultate.



Dužina držanja pantenola na tjemenu nije ograničena, što se duže drži to će učinak na ljudsku kosu biti bolji. Najbolje je ulje i rastvor držati cijelu noć i ujutru ga isprati. Pantenol se na kosi može koristi koliko i kad god osoba poželi. Nema ograničenja u korišćenju, ali naravno ne treba pretjerivati ni u čemu.



Veoma je bitno znati čuvati rastvor pantenola. Većina ljudi pomisli da je bolje presuti ga u bočicu sa raspršivačem, ali to je pogrešno. Rastvor pantenola čuva se u originalnoj staklenoj bočici. Može se presuti određena količina koja će se odmah i utrošiti i jako je važno voditi računa o tome da se koristi samo 30 dana od otvaranja njegove bočice. Osim ovakvog načina primjene od pantenola može se napraviti i veoma efikasan šampon za kosu i to na sljedeći način.



Potrebni sastojci za pravljenje šampona:



pola litre dječjeg šampona;

100 ml pantenol rastvora;

20 kapi ricinusovog ulja;

20 kapi bistrih AD kapi;



Sve sastojke sjediniti i tako dobijenu smjesu držati u flaši. Prije pranja kose ovim šamponom dobro promućkati. Preporučeno je ovim šamponom prati kosu tri mjeseca, pa napraviti pauzu od jednog mjeseca. Ovo je proveren recept za dobrobit kose i kože glave.



Maska za kosu takođe se može napraviti da u svom sastavu sadrži pantenol. Mnogi tvrde da je veći efekat maske jer se duže zadržava na samoj dlaci, no komentari su različiti, a na ljudima je da odluče šta njima više odgovara.



Za masku za kosu biće vam potrebno sljedeće:



žumance;

ricinusovo ulje;

nekoliko kapi rastvora pantenola;

50 kapi ulja od kokosa



Od pomenutih sastojaka potrebno je zamutiti homogenu smjesu i tako napravljeno pakovanje nanijeti na kosu, zatim se uvije peškirom ili najlonom. Tako pokrivena kosa sa pakovanjem na njom potrebno je da odstoji dva sata do ispiranja mlakom vodom.

Pantenol i zdrava koža lica



Većina žena bori se sa sitnim borama oko očiju i usana. One se još nazivaju i tragovi sreće, jer mogu da znače da se žena dosta smijala u životu, ali priznaćemo da nijedna osoba zbog pojave bora nije baš srećna.



Sastojci koji su potrebni da bi se napravila maska za lice su:



kokosovo ulje;

pantenol krema



Ova dva sastojka nema potrebe da se sjedinjuju, zato što je potrebno nanijeti ih odvojeno. Najprije sa lica se treba ukloniti sva šminka temeljno i lagano. Nakon toga potrbeno je jedno umivanje mlakom vodom, a zatim lagano tapkanjem peškirom i osušiti lice.



Na cijelo lice prvo se nanosi kokosovo ulje, a zatim se samo na predjele oko usana i očiju nanosi i pantenol krema.



Ostaviti da djeluje tokom cijele noći i ujutru najnormalnije nastaviti sa standardnom higijenom. Kokosovo ulje inače može da privuče sve nečistoće iz vazduha na lice, i baš iz tih razloga veoma je važno ovaj tretman obavljati uveče, kako se kasnije ne bi pojavili i problemi da mitiserima i bubuljicama.



