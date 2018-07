Hanna Begović (19), djevojka porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja je rođena i živi u Kanadi, ponijela je titulu „Miss World Canada 2018“, pa će tako predstavljati ovu zemlju na takmičenju za Miss World u Kini.

Hanna se s još 54 djevojke koje su bile u konkurenciji borila za laskavo priznanje, a kako je kazala za „Dnevni avaz“, pobjedu nije očekivala.



Velika odgovornost



- Još ne mogu da dođem sebi, to je nevjerovatan osjećaj, jednostavno nisam mogla vjerovati da sam ponijela titulu Kanade, a s druge strane to je i velika odgovornost – govori nam Begović.



S obzirom na to da je žiri bio dosta strog i gledali su svaku sitnicu, Hanna je, ističe, sebi davala malo šanse za pobjedu.



- Sve je bilo OK dok su prozivali pratilje, ali kad sam čula svoje ime, mislila sam da sanjam. Iskreno, pobjedu nisam očekivala, jer je konkurencija bila jaka – kaže Begović.



Inače, Hannini roditelji Amila iz Banje Luke i Faruk iz Gornjeg Vakufa upoznali su se 1997. godine u Kanadi, gdje je ona i rođena. A tokom obraćanja poručila je da, kada bi joj se pružila prilika da predstavlja neku drugu zemlju, to bi zasigurno bila BiH.



Krvna linija



- Definitivno bi to bila zemlja mojih roditelja jer sam ponosna na svoje porijeklo. U pitanju je prelijepa zemlja, a posjetila sam je više puta i znači mnogo mojoj porodici, kao i meni. Bosna i Hercegovina je moja krvna linija i ponosim se time – poručuje Begović.



Sve vrijeme podrška joj je bila porodica, koja će s njom biti i u Kini 8. decembra, kada će biti održan izbor najljepše u svijetu.



- Ja ću prije izbora boraviti u Kini tri sedmice na pripremama, a svakako će mi se pridružiti i moji najmiliji, koji su mi definitivno najveća podrška – poručuje Begović.



Nosit ću haljinu bh. dizajnera



Hanna Begović s porodicom planira doći u BiH naredne godine, a već razmišlja o tome da nekoga od bh. dizajnera angažira da joj šije haljinu za „Miss World 2018“.



- Zašto ne podržati nekog našeg, a ovo je jedinstvena prilika da se predstavi u svijetu. Proces je ogroman i nekoliko sedmica ću biti na pripremama, ali nadam se da će se moji planovi ostvariti – kaže Begović.

