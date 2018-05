Bh. manekenka Amra Silajdžić-Džeko nova je brend ambasadorica Oriflame za BiH koja uz slogan "Ljepota na moj način" promovira novi koncept kozmetičke kompanije.

Foto: 24sata.info

- Zadovoljstvo je bilo raditi ovu kampanju s obzirom na to da izuzetno cijenim Oriflame kozmetiku jer su proizvodi većinom od prirodnih sastojaka - izjavila je Silajdžić-Džeko, koja je postala i zaštitno lice kampanje za The ONE Colour Obsession ruža za usne.

Na prezentaciji kampanje direktorica Oriflame BiH Belma Smola kazala je da je Amra Silajdžić-Džeko osoba koja na jedinstven način izražava svoju prirodnu ljepotu i odlično predstavlja poruku koju Oriflame ovom kampanjom želi prenijeti.



- Posebno smo sretni što smo ovu godinu uljepšali Amrinim prisustvom, kada u BiH slavimo 20. godišnjicu postojanja na tržištu, kao jedna od vodećih kompanija u sektoru kozmetike - ukazala je Smola.



Predstavnici Oriflamea detaljnim istraživanjem tržišta došli su do brend poruke "Ljepota na moj način", što je i misija kompanije.



- Mi smo tu da tu ljepotu podržimo i naglasimo jer ne postoji univerzalni put do ljepote. Svako je lijep na svoj, jedinstven način - istakla je regionalna marketing menadžerica za tržište zapadnog Balkana Marijana Zonić.



Ovom prilikom predstavljena je i Oriflame kolekcija za njegu kože muškaraca, NovAge Men, čije je zaštitno lice Darko Savić. Ti proizvodi upotpunjuju sadržaj ovomjesečnog kataloga, u kojem se nude moderni proizvodi kao što su maskare, ruževi za usne, rumenila i puderi, svakodnevna kozmetika za lice, oči, usne i nokte, plus nijanse koje odgovaraju svakom karakteru i svakom izgledu - za savršen izgled od jutra do večeri.



Oriflame je narastao u najveću evropsku kompaniju direktne prodaje proizvoda za ljepotu s više od tri miliona konsultanata širom svijeta i godišnjim prometom od oko 1,5 milijarde eura.

(fena)