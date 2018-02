Mostarac Ajdin Sefer koji živi i radi u Los Angelesu kao model, a širom svijeta je postao poznat nakon što je snimio spot s Lady Gagom za pjesmu "G.U.Y.", "obučavao" je popularnog glumca Jamieja Dornana kako će pozirati u filmu "50 nijansi-Oslobođeni " i na fotografijama, da bi njegovo tijelo izgledalo što bolje i muževnije.

Ajdin Sefer / 24sata.info

Sefer je bio njegov dvojnik na setovima, što znači da su s njim vježbali poze i prilagođavali svjetla, a potom bi Dornan gledao fotografije i snimke te radio sve ono što i bh. model.



Napravljeni su i bilboardi sa Seferovim tijelom, ali je u posljednjem trenutku donesena odluka da na njima bude Dornan.





Mostarac s američkim državljanstvom radi punom parom i vrlo je tražen model. U prošloj godini snimio je reklamu za luksuzni lanac hotela W Hotels u sklopu Marriott Internationala. Glavni likovi kratkog reklamnog filma su Sefer i glumica Elena Ghenoui koja je do sada glumila u nekoliko filmova i TV serija.



Početkom ovog mjeseca objavljen je i kratki reklamni film "Return Of The Goat" koji je radila kompanija YT Industries CAPRA (proizvodnja bicikala) u kojem je također u glavnoj ulozi.





(Klix.ba)