Organizacije The Humane Society of the United States (HSUS) i LAV te međunarodna koalicija Fur Free Alliance (FFA) sa zadovoljstvom su objavili da je u svijetu vodeća modna kuća Gucci objavila da više neće koristiti životinjsko krzno, počevši od svoje kolekcije za proljeće i ljeto 2018. godine.

Foto: 24sata.info