Predsjednik žirija ovogodišnjeg, jubilarnog 70. Berlinalea, bit će britanski filmski i kazališni glumac Jeremy Irons, priopćila je uprava Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu u četvrtak.

Foto: AFP

„Ikonske figure koje je utjelovio Jeremy Irons i njegov jedinstveni stil su me pratili tijekom mog filmskog puta i uvjerili su me u kompleksnost ljudske prirode. Osobno vrlo cijenim Jeremy Ironsa kao čovjeka i kao umjetnika i zato sam ponosan što smo ga pridobili za funkciju predsjednika Međunarodnog žirija“, priopćio je novi umjetnički voditelj Berlinalea Carlo Chatrian.



U obrazloženju se navodi kako je Irons tijekom svoje karijere surađivao s mnogim istaknutim redateljima poput Davida Lyncha, Ridleya Scotta i Bernarda Bertoluccija, prenosi Hina.



Ovogodišnji, 70. po redu Berlinale, održava se pod novim vodstvom. Umjetnički dio programa preuzima Carlo Chastrian a Mariette Rissenbeck se brine o organizaciji i financijama.



Berlinale je prije toga od 2001. do 2019. vodio Dieter Kosslick.



Novi voditeljski par je najavio brojne promjene u konceptu Berlinalea.



