"Joker", mračna drama o jednom od najpoznatijih zlikovaca iz stripa koja je prošle godine osvojila Zlatnog lava u Veneciji, ima najviše, 11 nominacija za ovogodišnju nagradu Britanske akademije filmskih i televizijskih umjetnosti (BAFTA), objavljeno je u utorak u Londonu.

Netflixov "Irac" Martina Scorseseja i "Bilo jednom u... Hollywoodu" Quentina Tarantina, ovogodišnji dobitnik Zlatnog globusa za najbolju komediju, slijede s po deset nominacija.



Devet ih ima ratna drama "1917", također svježe ovjenčana Zlatnim globusima za najbolju dramu i najboljeg redatelja Sama Mendesa.



Ta će se četiri filma za glavnu nagradu natjecati s "Parazitom" južnokorejskog redatelja Bong Joon-hoa.



Joaquin Phoenix, iznimno hvaljen za ulogu Jokera, nominiran je za najboljeg glumca, u konkurenciji s Leonardom DiCaprijom za "Bilo jednom u... Hollywoodu", Adamom Driverom za "Bračnu priču", Taronom Egertonom "Rocketmanu" i Jonathanom Pryceom, nominiranom za ulogu u Franje u "Dvojici papa".



Međutim, čim je BAFTA objavila nominacije u glavnim kategorijama krenule su kritike za dominaciju bijelaca u glumačkim i muškaraca u redateljskoj kategoriji.



Za najbolje glumice nominirane su Scarlett Johansson ("Bračna priča"), Saoirse Ronan za posljednju adaptaciju "Malih žena", Charlize Theron ("One su bombe"), Jessie Buckley ("Divlja ruža") i Renee Zellweger ("Judy").



Johansson je nominirana i za najbolju sporednu žensku ulogu ("Jojo Rabbit"), u kategoriji u kojoj će joj društvo praviti Laura Dern, Florence Pugh i dvostruko nominirana Margot Robbie ("One su bombe" i "Bilo jednom u... Hollywoodu".



Konkurencija za najbolju mušku ulogu nevjerojatna je. Nominirani su Al Pacino i Joe Pesci za "Irca", Tom Hanks za "Prekrasan dan u susjedstvu", Anthony Hopkins za ulogu Benedikta u "Dvojici papa" i Brad Pitt za "Bilo jednom u... Hollywoodu".



Na pitanje da se glumačke kategorije "čine vrlo bijele", izvršna direktorica BAFTA-e Amanda Berry odgovorila je BBC-ju da i ona to pomislila kad je prvi put pogledala popis nominiranih.



"Ali to nije nepoštovanje ni prema kome, lista je nevjerojatno jaka", dodala je.



Dodjela nagrada bit će početkom veljače.





(Hina)