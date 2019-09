Serija "Amnezija" o krijumčarenju izbjeglica i droge na granici jugoistočne Europe počet će se snimati u ožujku 2020. na Plitvičkim jezerima, gdje doista i prolazi put onih koji iz ratom zahvaćenih zemalja bježe na zapad.

Foto: Fena

Imat će šest epizoda, režira je Goran Gajić, a u glavnim ulogama su Branka Katić, Tihana Lazović i Aleksandar Cvjetković, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar.



Priča započinje sa 17-godišnjim sinom bivšeg gradonačelnika koji se budi iz kome nakon što je brutalno pretučen i ne može se sjetiti tko ga je napao. To pokreće razotkrivanje niza mračnih tajni u malom hrvatskom pograničnom gradu, gdje lokalne vlasti zarađuju krijumčareći drogu i izbjeglice iz južne Europe, Bliskog Istoka i Afrike u Austriju i Njemačku.



Po riječima redatelja, u središtu je zajednica koja je još uvijek prestrašena nedavnim ratom i prisilnim iseljavanjem stanovništva do kojega je on doveo, krijumčarenje ljudi i droge glavni je izvor prihoda, većinom za nekolicinu odabranih.



"S turobnom i klaustrofobičnom budućnošću, jedini način da se preživi je – zaboraviti. Sve. Amnezija", objasnio je Gajić.



Produkcijska kuća Drugi plan priprema seriju u suradnji s njemačkom ditribucijskom kućom Beta Film. Drugi plan je producirao i "Novine", koja je dostupna na Netflixu, te prvu seriju iz originalne HBO Europe produkcije u regiji, "Uspjeh", prenosi Hina.



Glavni direktor Beta Filma Moritz von Kruedener kaže kako je suradnja na "Amneziji" još jedan primjer širenja poslovne suradnje s partnerima iz istočne Europe.



"Tijekom zadnjih godina, izgradili smo impresivni portfelj ujedinivši snage s HBO Europe na višestruko nagrađivanoj miniseriji 'Gorući grm' Agnieszke Holland kao i na seriji 'Pustinja', s Robertom Dornhelmom na filmu 'Marija Terezija' i Dariuszom Jablonskim na seriji 'Načelo užitka', prvoj poljsko-češko-ukrajinskoj koprodukciji", dodao je.



(FENA)