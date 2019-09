U zvaničnoj konkurenciji ovogodišnjeg Jahorina film festivala (JFF), koji će biti otvoren danas, bit će prikazano 79 filmskih ostvarenja iz 32 države svijeta, od čega šest iz Bosne i Hercegovine.

Arhiv / 24sata.info

Prijavljeno je 507 filmova iz 51 zemlje, a ogroman broj filmova koji svakako zaslužuju da budu u selekciji, nažalost iz razumljivih razloga ove godine nije mogao biti uvršten, saopćeno je iz JFF-a.



U pratećem programu bit će realizirane kreativne radionice, okrugli stolovi te za učesnike, masterklasovi i bogat kulturno-umjetnički program. Festival svake godine ima ogromnu medijsku pažnju, te je poruke koje nosi u prilici da apsorbuje ogroman broj građana, institucija, nevladinih organizacija itd.



U okviru ceremonije otvaranja Festivala, 25. septembra u kulturnom centru na Palama bit će prikazan igrani film "Taksi bluz", urnebesna urbana romantična komedija reditelja Miroslava Stamatova.



Cijeli zvanični program Festivala bit će upriličen u hotelu "Damis" na Palama, a ulaz za sve projekcije je besplatan. Bit će prikazana ostvarenja pristigla direktno sa Berlinala i sa Kanskog Festivala, kao i vrhunske produkcije viđene ili nagrađene na ostalim prestižnim festivalima. Na Festivalu će biti prikazani i filmovi kojima će to biti i svjetske i evropske premijere.



Iz zvaničnog programa organizatori izdvajaju projekciju srpskog filma "Teslin narod" reditelja Željka Mirkovića koji podržava i Savjet ministara BiH. Film koji govori o uglednim Srbima koji su obilježili razvoj Sjedinjenih Američkih Država od osnivanja do danas, bit će prikazan u petak 27. septembra u KC Pale.



U programu Festivala, od 25. do 28. septembra, u četiri festivalske kategorije autori će se boriti za jednu od zvaničnih nagrada i to "Zlatni Javor" za najbolji dokumentarni film, kratki igrani film, eksperimentalni film i studentski film, odvojeno u međunarodnoj konkurenciji i u domaćoj konkurenciji, te "Grand Prix" za najbolji film bez obzira na kategoriju i "Zlatni javor" za najbolji bosanskohercegovački film.



Članovi žirija su bivši dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, danas prorektor banjalučkog univerziteta, predsjednik Luka Kecman, novinar i putopisac Ahmed Bosnić, reditelj Milovan Pandurević, TV reditelj Marin Cvijetić, urednik redakcije za kulturu Federalne televizije Marijo Pejić.



Dodjela festivalskih nagrada i zatvaranje Festivala predviđeno je za subotu 28. septembra u hotelu "Damis" Pale.



Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Jahorina film festival rangiran je među najprestižnije regionalne filmske festivale i smatra se najvažnijim filmskim događajem u BiH nakon Sarajevo film festivala.



Osnovan je 2007. godine a podržan Protokolom o saradnji gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo, 2009. godine. Ove godine će biti održan trinaesti put, saopćeno je iz Jahorina film festivala.



Osnovni koncept Festivala proizlazi iz povoljnog geopolitičkog položaja BiH, na raskrsnici puteva između istoka i zapada. On upućuje predstavnike filmske industrije i štampe iz cijelog svijeta na najnoviju lokalnu produkciju, a predstavlja nove kvalitetne filmove iz ostatka svijeta.



Nekoliko stotina filmskih reditelja, glumaca i ostalih profesionalaca lično su predstavili filmove na Jahorini i u Sarajevu do danas. Veliki broj novinara prisustvuju JFF-u svake godine - mnogi od njih dolaze iz zemalja centralne i istočne Evrope da proprate ovaj jedinstven filmski događaj u regionu.



Jedinstvena i opuštena atmosfera na marginama Festivala uvijek je puna prijatnih iznenađenja za goste u programima koji se odvijaju van zvanične konkurencije.



(FENA)