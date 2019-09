Jedanaesto izdanje Omladiskog Film Festivala Sarajevo zatvoreno je svečanom ceremonijom dodjele nagrada, a za najbolji film proglašen je "Anniversary" reditelja Toco Lorenza.

Foto: OFF

Žiri je u svom izlaganju naveo da je Glavna nagrada takmičarskog programa Wolf Competition dodijeljena reditelju koji je slojevito i vrlo vješto napravio odu života predstavljenu kroz više generacija. Osim odličnog scenarističkog pristupa, reditelj je, koristeći film u filmu, na specifičan način predstavio univerzalnu priču.



Posebno priznanje dodijeljeno je Seadu Šabotiću za film "Nekome svom".



Na sceni se nakon toga pojavila i njemačka ambasadorica Margret Uber koja je zajedno s direktorom Festivala Kenanom Musićem uručila poseban prsten Festivala njemačkom glumcu Damianu Hardungu.



Hardung je izjavio kako odavno nije bio na "luđem i bolje Festivalu, te da je upoznao novog najdražeg festivalskog direktora".



Po završetku svečane ceremonije dodjele nagrada uslijedila i projekcija filma "The Kings of Summer".



Ovogodišnji OFF posjetilo je nešto više od 3.000 posjetilaca koji su gledali skoro 50 filmskih naslova, saopćili su organizatori.





(FENA)