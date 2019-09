Film "The Joker" sa Joaquinom Phoenixom u glavnoj ulozi osvojio je Zlatnog lava, nagradu za najbolji film na filmskom festivalu u Veneciji.

Foto: 24sata.info

Izuzetnoj dramskoj akciji reditelja Todda Phillipsa o komičnom negativcu već mnogi predviđaju Oscara.



Film koji 4. oktobra stiže u kina istražuje porijeklo Jokera, Batmanovog neprijatelja. Priča prati život Arthura Flecka, neuspjelog komičara koji se suočava s nasiljem dok se kreće Gotham Cityjem odjeven kao klovn.



Fleck pada u ludilo dok se polako pretvara u zločinca poznatog kao Jokera.



Prema brojnim komentarima, Phoenix u glavnoj ulozi daje Gothamovom zlikovcu novo lice. Ovaj lik prethodno su igrali Jared Leto u "Suicide Squad" i Heath Ledger u "Dark Knight".



Prilikom preuzimanja nagrade, reditelj Phillips zahvalio se kompanijama Warner Bros. i DC što su, kako je kazao, izašle iz svoje komfort zone pruživši mu da radi na ovom filmu. On se također zahvalio Phoenixu.



"Nema filma bez Joaquina Phoenixa. On je najžešći, najsjajniji i najotvoreniji lav kojeg poznajem. Hvala ti što mi vjeruješ sa svojim ludim talentom", rekao je Phillips, prenosi Klix.



Ranije su Zlatnog lava osvojili filmovi Guillerma del Tora "The Shape of Water" te Alfonsa Cuarona pod nazivom "Roma".



Filmski festival u Veneciji, najstariji filmski festival na svijetu, ove godine održao se od 28. augusta do 7. septembra.





(24sata.info)