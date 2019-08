Drugog dana Mediteran Film Festivala prikazan je dokumentarni film "2068" u kojemu deset hrvatskih znanstvenika predviđa kakav će život biti za 50 godina.

''Saznat ćemo zašto samo rijetki žive 110 godina, koja su tri pravca koja vode prema produljenju života i hoćemo li svoju svijest moći prebaciti na računala'', rekao je redatelj filma Robert Bubalo.



Po njegovim riječima, radi se o klasičnom televizijskom dokumentarcu u čijim igranim scenama nastupaju Marijana Mikulić, koja glumi Martu, prvu Hrvaticu koja ide na Mars, i Goran Bogdan.



''Radili smo u simulatoru vojne letjelice. Nismo dugo snimali ali nam je bilo jako zabavno'', rekla je Mikulić koja se ove godine našla i u žiriju festivala.



Govoreći o ulozi u prvoj hrvatskoj misiji na Mars, u kojoj svemirski brod Crospace s posadom od šest članova 2068. iz svemirske baze u Udbini odlazi na "Crveni planet", Bogdan je ranije rekao kako je vrlo rado ušao u ovaj projekt, priopćeno je s MFF-a.



"Svidjela mi se tema kako eminentni hrvatski znanstvenici vide našu budućnost. Dobro je to propitkivati iz današnjeg stava. Međutim, nije stvar kako će nam biti budućnost nego, razmišljajući o njoj, kako što intenzivnije djelovati na našu sadašnjost. Kakva će nam biti budućnost ne znam, ali znam da mi još uvijek na ovim prostorima djelujemo u prošlosti i još uvijek vučemo okove i još nam zvone lanci iz raznih političkih tereta na našim plećima. To je veliki problem. No, radeći ovakve filmove i promišljajući o tome, mi djelujemo danas za sutra", rekao je Bogdan.



U službenom programu druge večeri prikazan je film "Groblje", španjolskog redatelja Pabla Adiega Almudevara, i "Nacionalna priča", francuskog redatelja Gregoirea Beila.



U kinu Borak u konkurenciji je prikazan i film španjolskog redatelja Jaimea Alekosa "Europski san: Srbija" te dokumentarac hrvatskog redatelja Josipa Lukića "Majči". Posljednje projekcije bile su rezervirane za "Sufizam" Tunižanina Younesa Ben Hajria i "Obitelj u tranziciji" izraelskog redatelja Ofira Trainina. Drugi festivalski dan obilježili su i projekciji filomva iz programa "U fokusu".



U sklopu novog programa Mediteran Film Festivala "Tragovi rata" na otvorenom kinu u središtu grada prikazan je i film američkog redatelja Shawna Conveya "Među vukovima". Priča je to o članovima motorističkog multietničkog kluba koji se bore s posljedicama rata u BiH, a projekciji su prisustvovali i glavni protagonisti filma.



