Uradili smo sve što smo planirali i ako bi sve sabrali imali smo i najbolje izdanje Sarajevo Film Festivala (SFF) po broju filmova, gostiju, interesu publike. Imali smo i lijepo vrijeme i atmosferu u gradu - ocijenio je za Fenu direktor SFF-a Mirsad Purivatra rezimirajući ovogodišnje 25. festivalsko izdanje.

Foto: Fena

Purivatra je također naglasio da je ove godine Festival nastavio da se širi, bio je veći nego ikad, a također je "išao" u više općina.



- To nas raduje, mislim da smo uradili puno na toj kulturi odlaska u kino. Uživanju u tom jedinstvenom događaju da zajedno s drugim ljudima gledate film - istaknuo je Purivatra, dodavši da uime čitave ekipe Festivala može reći da su zadovoljni urađenim.



Govoreći o tome šta bi izdvojio iz ovogodišnjeg izdanja, direktor SFF-a najznačajnijom smatra inicijativu koja je pokrenuta prema različitim nivoima vlasti i uz pomoć koje bi bh. filmska industrija uz odgovarajuće kriterije i dodatna finansiranja mogla da se stabilizuje.



- To bi značilo da bi u narednih tri do pet godina mogli imati stabilnu proizvodnju od tri do pet filmova i pet tv serija godišnje - ocijenio je Purivatra, naglasivši da je Kanton Sarajevo već odobrio poticaje.



Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra podvlači da već počinje rad na narednom festivalskom izdanju za koji će se truditi da bude još bolji.



(FENA)