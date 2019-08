Turski film "Priča o tri sestre" režisera Emina Alpera koji govori o izoliranom i teškom životu u turskim selima, prikazan je danas na press projekciji u okviru Takmičarskog programa igranog filma 25. Sarajevo Film Festivala (SFF).

Priča je to o sestrama koje se nakon nekoliko godina sreću u rodnom selu nakon što su živjele i radile kućne poslove te brinule o djeci i porodicama u gradu. One pokušavaju naći smisao u trenutnim životnim okolnostima, ali i način da ponovo odu iz depresivne beznadežne sredine.



Sestre Reyhan, Nurhan i Havva otac je poslao u grad kao "besleme" što je naziv za djevojke koje budu udomljene u porodice kojima pomažu u kući, ali budući da na različite načine razočaraju udomiteljske porodice oni ih vraćaju u selo.



Jedna od njih udala se za seoskog nepismenog muškarca, rodila je dijete koje nije njegovo, dok druga bude vraćena u selo nakon što porodica koja ju je udomila izgubi svoje dijete, a treća je zbog problematičnog ponašanja prema djetetu u porodici vraćena ocu.



Djevojke su bile poslane u udomiteljske porodice što je bila tradicija u Turskoj koja sad potpuno izumire u svim dijelovima zemlje, kazao je režiser Alper na pres-konferenciji nakon filma, dodajući da je želio tu tradiciju sačuvati od zaborava.



Turski režiser kazao je da je zapravo ispričao priču kao sjećanje na svoje djetinjstvo, budući da je i sam živio u udaljenom gradiću na jugu Turske.



U film je uvrstio i nekoliko adekvatnih scena i sporednih likova koji oslikavaju izoliranost prostora u planinama i na neki način daju snagu toj priči, a među njima je i Hatidža koja predstavlja seosku ludu, ali koja istovremeno pronalazi sreću u takvoj sredini.



Glumice Cemre Ebuzziya, Ece Yuksel i Helin Kandemir kazale su danas da su, pripremajući se za ove uloge, provodile mnogo vremena zajedno kako bi mogle vjerodostojno prikazati odnos između sestara koje se beskrajno vole i brinu jedna za drugu, ali i u isto vrijeme svađaju.



Cijeli film sniman je na autentičnoj lokaciji u planinskom selu do kojeg se teško dolazi, a filmska ekipa morala je svaki dan voziti se sat do lokacije. Kuća u kojoj žive tri sestre s ocem adaptirana je za potrebe filma budući da je to nekada bila seoska škola.



Večeras u 22 sata u Narodnom pozorištu Sarajevo regionalnom premijerom filma "Priča o tri sestre" bit će zatvoren Takmičarski program - igrani film 25. izdanja Sarajevo Film Festivala. Žiri će odluke o ovogodišnjim dobitnicima i dobitnicama Srca Sarajeva donijeti u četvrtak, 22. augusta.



