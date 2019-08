Program "Kafa sa.." 25. Sarajevo Film Festivala ugostio je danas ekipu filma "Šavovi" (Srbija, Slovenija, Hrvatska, BiH) prikazanog sinoć u Otvorenom kinu Metalac, ostvarenja koje otvara tabu temu o krađi novorođenčadi te njihovoj kasnijoj trgovini.

O nastanku ideje za taj film, procesu rada, istraživanju teme i ostalim segmentima stvaranja govorili su reditelj Miroslav Terzić, glavna glumica Snežana Bogdanović i scenaristica Elma Tataragić.



Kada je prije 18 godina trebao postati otac, reditelj Terzić pročitao je u novinama priču o ukradenim bebama, što mu je tada djelovalo vrlo nerealno. No, kako ističe, vremenom ta tema postaje njegova opsesija, istražuje je nekoliko godina te odlučuje o njoj napraviti film.



Prvobitno je imao dvije-tri verzije scenarija, ne mogavši se odlučiti s koje polazne tačke priču početi. No, tada upoznaje Elmu Tataragić i krojačicu iz Beograda Drinku Radonjić, čija lična priča čini veliki dio filma.



- Kada sam upoznao Drinku napravio sam dvosatni intervju sa njom, nakon kojeg sam imao posebnu želju da je zagrlim. Ona je možda i najhrabrija osoba koju sam upoznao - podvukao je.



Tu je, navodi on, shvatio veliku odgovornost filma prema toj temi, ocjenjujući da nešto poput sapunice ne bi bilo fer prema svim tim ženama koje prolaze slične priče.



- Kao roditelj se užasavam pomisli da se nešto desi mojoj djeci, a kamoli odmah po rođenju. Ovo je pitanje osnovnog ljudskog prava i dostojanstva - ustvrdio je on, ne očekujući da će ovo ostvarenje nešto mnogo učiniti, ali da će uticati na građansku odgovornost ljudi da načine pritisak na državne strukture kako bi se takvi slučajevi ispitali.



Elma Tataragić ističe da se već izvjesno vrijeme bavi pisanjem scenarija o temi majčinstva te joj je Terzić ponudio da ona uradi scenarij o temi krađe beba, uz ocjenu da su te dvije teme jako bliske.



Po upoznavanju Drinke iskoristila je za scenarij dio njene istinite priče, dok je ostatak plod čiste fikcije. Prethodno je kroz istraživanje naišla na mnoge nevjerovatne priče o krađi novorođenčadi, poput žene koja je rodila blizance nakon čega su joj jedno od njih oduzeli. Nakon nekoliko godina blizanci se sasvim slučajno sreću u školi i prepoznaju.



- To što se desilo Drinki je nepovratno, to su uništeni životi i ničim se više ne može promijeniti. Ni njoj, ni djetetu ni toj drugoj porodici. Par puta sam bila u panici kako to sve napisati i htjela sam odustati, ali sada se nadam da smo uspjeli uhvatiti srž karaktera te toliko snažne žene - kazala je Tataragić.



Za glumicu Snežanu Bogdanović rad na fiktivnom liku daje glumcu veliku slobodu u kreiranju i izboru, ali kada je lik stvaran to donosi veliku dozu odgovornosti.



- Kada sam upoznala Drinku bila sam apsolutno fascinirana njenom pričom, ali i njenom snagom, upornošću, istrajnošću i inspirativnošću. Osjetila sa da sam ja njen glas i bilo mi je jako stalo da njena priča dođe do publike - mišljenja je ona.



Sa Drinkom se mnogo družila, razgovarala, postavljala pitanja te joj je iznimno zahvalna što ju je pustila u svoj intimni život. Stoga je tu i bila želja da je kreiranjem lika u filmu ni na koji način ne povrijedi.



Film "Šavovi" premijeru je zabilježio u februaru ove godine na Berlin Film Festivalu, a osim Snežane Bogdanović uloge su ostvarili i Marko Bačović, Jovana Stojiljković te Vesna Trivalić.



