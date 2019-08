Bosanskohercegovačka kinematografija uskoro će biti bogatija za još jedan film pod nazivom "Koncentriši se, baba" reditelja Pjera Žalice.

Foto: Fena

Naime, Sarajevo Film Festival i Turska državna radio-televizija (TRT) ponovo su ujedinili snage kako bi producirali još dva mikro-budžetna igrana filma u okviru zajedničkog projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane (SCF GS).



Ovaj put, projekt se fokusira na reditelje iz jugoistočne Evrope čiji filmovi su prethodno prikazani i nagrađeni na Sarajevo Film Festivalu, a izabran je film Pjera Žalice.



Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra, šef međunarodnih koprodukcija na turskoj RTV Faruk Guven, šef industrijskog odjela SFF-a Jovan Marjanović te reditelj Pjer Žalica na današnjoj su konferenciji za medije izrazili zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.



Naglasili su da će film obogatiti bh.kinematografiju te s nestrpljenjem čekaju realizaciju projekta, odnosno prvu klapu filma.



I reditelj Žalica je zadovoljan saradnjom, te kaže da je imao sreću da njegov film bude izabran i sreću što je to koncept koji razvija već dvije godine.



Iako je film niskobudžetni, Žalica naglašava zajedničko opredjeljenje da ne razmišljaju o filmu kao niskobudžetnom, nego kao o potencijalu da se napravi dobar film. On je mišljenja da će film biti zanimljiv širokom gledalištu i festivalima.



- Uzbuđen sam i zadovoljan što ću film raditi sa ekipom koju poštujem, profesionalcima sa područja BiH i regiona i u produkciji koja je spremna raditi zahtjevne projekte sa malim budžetom i u vrlo kratkom vremenu – istakao je on.



U filmu će igrati Emir Hadžifazbegović, Jasna Žalica, Nikola Kojo, Gordana Boban, Alma Prica, Jadranka Đokić, Vedrana Božinović, Branimir Popović i Mira Banjac, a Žalica kaže da su glumci reagovali na priču filma i na osnovu toga pristali na saradnju, sa željom da budu dio toga.



Snimanje će početi krajem oktobra a završiti sredinom novembra, te se očekuje da će proces biti okončan u martu.



Film je crna komedija, pojašnjava Žalica, o porodici koja se okupila oko odra umiruće majke, a radnja se dešava u zadnjim danima rata u Sarajevu, odnosno zadnjim danima mira koji su u stvari zadnji dani te porodice jer se nakon smrti majke raspadne u ne baš dobrim odnosima.



- To može biti i aluzija na raspad bivše Jugoslavije. U stvari, to je porodična priča, duhovita na naš način i ljudima će biti zabavno gledati taj film ali će im ostati i knedla u grlu – zaključio je reditelj Pjer Žalica.



Iako se radi o niskobudžetnom filmu sa sredstvima od 400.000 eura (za snimanje, predprodukciju i postprodukciju), Purivatra, Guven i Marjanović smatraju da su dodatna vrijednost filma TRT i SFF, te zaključili da projekt ne rade zbog profita, nego za razvoj bh. kinematografije.



- Dobra organizacija i pored niskog budžeta, može biti budućnost bh. kinematografije, jer kroz spajanje sa pravim partnerima i stvaranje dodatne vrijednosti, možemo nadoknaditi novčane nedostatke – istakao je Marjanović.



Značaj projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane (SCF GS) je revitalizacija bh. kinematografije.



(FENA)