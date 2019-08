Program "Kafa sa…" 25. izdanja Sarajevo Film Festivala danas je na Festivalskom trgu ugostio aktere francuskog filma "Jadnici" reditelja Ladj Ly koji je prikazan sinoć u Ljetnom kinu Raiffeisen, a donosi priču o životu u pariškom predgrađu.

Foto: Fena

Naziv filma isti je kao i naziv romana francuskog pisca Victora Hugoa koji se smatra najpoznatijim romanom 19. stoljeća. Radnja tog romana odvija se u radničkom predgrađu Montfermeil gdje je režiser filma odrastao zbog čega se i odlučio izabrati ovaj naziv za film.



- Više od jednog i po stoljeća kasnije na ovom području stanovnici još uvijek žive u bijedi - kazao je Ly, dodajući da policijsko nasilje nad njima ostaje važan faktor svakodnevnice.



Ly više od 20 godina pokušava skrenuti pažnju javnosti na uvjete života u područjima kao što je Montfermeil budući da je prvobitno snimao svoje naselje dokumentirajući upravo odnos između bandi i policije kada je imao jasne dokaze o načinu ophođenja policije.



On se nakon toga savjetovao šta uraditi s tim autentičnim snimcima da li ih postaviti na interent, jer to je nešto posljednje što je policija željela, ali ipak je odlučio podijeliti ih. Rezultat je bio da su tri policajca koja se pojavljuju na njegovim snimcima suspendirana.



Režiser je prvobitno snimio dokumentarac, a potom i kratki film, ali sve to je, ističe, bila priprema da snimi igrani film u kojem je pokušao prikazati dozu autentičnosti snimajući na mjestima gdje se radnja zaista i odvijala.



"Les Misérables" je priča o trojici članova jedinice za borbu protiv kriminala koji se suočavaju s napetostima između bandi, a režiser je inspiraciju našao i u nemirima iz 2005. u Parizu.



Glumci Damien Bonnard i Djibril Zonga kazali su danas da im je režiser dozvolio da razvijaju svoj lik, a bili su tu s njim od početka zbog čega su znali situaciju te su napomenuli da je gledateljima pružena prilika da vide kakav život u takvim predgrađima žive djeca i tinejdžeri koji nemaju perspektivu.



U filmu se pojavljuje dječak koji je takoreći svjedok svih dešavanja kojeg glumi sin režisera i zapravo predstavlja Ladji Lyja koji je prije više od 20 godina bilježio događaje u svom okuženju.



Uloge u filmu ostvarili su Damien Bonnard, Alecis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopey, Luciano Lopey i Jaihson Lopez.



Ovaj film dobitnik je Nagrade žirija na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu, a gledatelji ga u okviru Sarajevo Film Festivala mogu pogledati još 21. augusta u Ljetnom kinu Novi Grad i 22. augusta u Dječjoj kući Novo Sarajevo.



(FENA)