Pred više od pet stotina gledalaca u ljetnom kinu Centra "Safet Zajko" sinoć je prikazan fim "Sin" bh. rediteljice Ines Tanović čijom projekcijom je ozvaničen početak ovogodišnjeg programa Sarajevo Film Festivala u općini Novi Grad Sarajevo.

Foto: FENA

Prije projekcije publiku su pozdravili su direktor SFF-a Mirsad Purivatra, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i članovi ekipe filma producent Alen Babić, glumica Jasna Ornela Bery i rediteljica Ines Tanović.



Purivatra je istakao da festival koji je nastao 1995. godine ove godine slavi 25. godina postojanja, te da je od festivala koji je počeo sa samo nekoliko filmova, došao do jednog najvećih i najjačih, ne samo u regionu nego i u Evropi.



- To je razlog više da se možemo večeras radovati da smo ponovo ovdje u općini Novi Grad i zadovoljstvo mi je da se ova saradnja razvija iz godine u godinu i da večeras vidimo punu pozornicu koju smatram jednom od najljepših u gradu Sarajevu. Nedavno smo sa Gradom Sarajevo aplicirali za UNESCO-ov projekt "Sarajevo grad filma" i nadam se da će Sarajevo biti u potpunosti taj grad filma i da ćemo zajedno sa Općinom Novi Grad ubuduće razvijati i druge projekte - kazao je Purivatra.



Uz čestitke za četvrt vijeka postojanja SFF-a, načelnik Semir Efendić je kazao da je to dug put od 25 godina, te da je sretan da se u Centru "Safet Zajko" već treću godinu organiziraju projekcije filmova.



Film "Sin" je drugi dugometražni igrani film rediteljice Tanović koji donosi priču o međusobnim odnosima četveročlane porodice u kojoj je jedan od dvojice sinova usvojen. Kroz priču se provlače porodični odnosi između majke, oca i sinova, čime Tanović poentira izazove roditeljstva i odrastanja u Sarajevu danas.



U otvorenom kinu Centra "Safet Zajko" večeras će biti upriličena projekcija filma "Diego Maradona" režisera Asifa Kapadia, dok će u kinu Novi Grad biti prikazan film "Dobra Igra - početak", saopćeno je iz Press službe Općine Novi Grad.





(FENA)