Film "Tata" mladog kanadskog reditelja Vladimira Bilenjkija, koji je porijeklom iz BiH i Hrvatske, prikazan je u okviru programa BH Film ovogodišnjeg 25. Sarajevo Film Festivala (SFF), a u tom se ostvarenju Bilenjki bavi temom seksualnog zlostavljanja.

Radnja filma počinje s Deborom koja posjećuje svoju sestru tinejdžerku Deannu u njihovoj obiteljskoj kolibi, u iščekivanju dolaska njihovog oca kasno u noć. Dok nadoknađuju zajedničko izgubljeno vrijeme, Deborah i Deanna počinju otkrivati njihove skrivene traume.



Govoreći u razgovoru za Fenu o tom ostvarenju, Bilenjki kaže da je inspiriran pričama seksualnog zlostavljanja koje je čuo kroz adolescenciju, a također i onima koje su svjedočile žrtve.



- Dok sam dorađivao finalnu verziju scenarija, u javnost su izašle brojne izjave žrtava seksualnog zlostavljanja u Hollywoodu što me i više potaklo na to da budem uporan u pravljenju i širenju ovog filma koliko god kontroverzi dolazi s njim - naveo je on.



Govoreći o tome kako se teme vezane za seksualno nasilje izbjegavaju, mladi reditelj ističe da su ljudi generalno skloni tome jer su takve teme neugodne.



- Iako je "Tata" fikcijski film, inspiriran je pravim pričama ljudi koje su roditelji zlostavljali. Upravo zbog toga što te teme nastavljaju biti sramota o kojoj se ne priča, odlučio sam napraviti ovaj film da dam glas onima koji ga nemaju. Vjerujem da je film naročito sada značajan i važan za ova vremena kada žrtve seksualnog zlostavljanja imaju hrabrosti sve više pričati o tome, i što je najbitnije da dobijaju i još veću potporu - podvukao je.



U osvrtu na naslov filma, Bilenjki podvlači da bi riječ tata trebala označavati nešto lijepo i zaštitu, dok u ovom ostvarenju ima neku sasvim drugačiju dimenziju. Dodaje da je tata lijepa riječ ako je u kontekstu normalne obitelji.



- Ali u kontekstu ovog filma, tata je seksualno zlostavljao stariju sestru kada je ona imala godina kao i mlađa sestra, stoga riječ tata poprima očito iskrivljeno značenje. Stavite se u poziciju sestara koje pokušavaju izvući smisao iz njihovih osjećaja za njihovog tatu, koji su vrlo komplicirani zbog trauma što ih je prouzrokovao starijoj kćeri i koje će vjerojatno prouzročiti i mlađoj. Osjećaji su komplicirani jer ih je otac naučio na to da prihvate seksualno zlostavljanje, i iako mi kao publika znamo da su njegova djela zlonamjerna, sestre imaju svakakve osjećaje prema njihovoj vezi s tatom. U filmu možete uočiti psihozu koja dođe kao rezultat njihove veze s tatom i kako se njegov dolazak približava - pojasnio je on.



Govoreći o svom profesionalnom putu, Vladimir Bilenjki navodi da je završio studij filmske produkcije na sveučilištu York u Torontu. Nakon što je diplomirao, počeo je raditi na dugometražnom filmu "Tata" koji je snimljen u okolici Toronta, a premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu.



- Već s trinaest godina film sam vidio kao svoj put u životu jer sam tada shvatio koju moć priče mogu posjedovati, a naročito kroz film kao medij. Imajući u vidu da sam odrastao jednim dijelom u Kanadi i jednim na Balkanu, upravo zbog toga imam cilj da pravim filmove koji su univerzalni - naglasio je on.



Vladimir Bilenjki veći dio filma uradio je sam tako da potpisuje režiju, scenarij, montažu, muziku, kasting, animaciju... Pri produkciji mu je pomogao Braco Kalman, a glavnu ulogu tumači Maša Lizdek.



Kada je riječ o pomoći kanadske vlade, Bilenjki ističe da u Kanadi postoji državni fond za film koji se zove Telefilm, ali njihov ograničeni fond je tek nedavno počeo finansirati mikro budžetne projekte dok još uvijek preferiraju finansiranje poznatih redatelja.



- Osjećao sam da nisam imao nikakve šanse da mi Telefilm finansira projekt zbog teme filma, a da ne spominjem da bih trebao čekati godinu da dobijem njihov odgovor jesam li finansiran ili ne. Glavni razlog što sam odlučio privatno finansirati film je taj što prilika da snimam s glumicama, kinematografkinjom i cijelom ekipom je mogla iskliznuti da nisam što je prije moguće počeo sa snimanjem - zaključio je Bilenjki u razgovoru za Fenu.





